Ще одна заснована росіянами ІТ-компанія ліквідує свій підрозділ в Росії

Заснована у 2011 році росіянами Андрєєм Хусідом і Олегом Шардіним IT-компанія Miro почала процес ліквідації свого російського підрозділу – ТОВ "Мультивітамін" (Пермь).

Про це свідчать дані російського реєстру юридичних осіб, повідомляє Інтерфакс.

Рішення про ліквідацію компанії прийнято 26 травня.

За даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", "Мультивітамін" був створений у 2011 році Хусідом і Шардіним. Наразі єдиним власником "Мультивімтаміна" вказана американська компанія RealtimeBoard Inc. Протягом кількох років виручка російської компанії складала 1 млрд рублів, чистий прибуток – 100,3 млн рублів.

Miro розробляє платформу інтерактивної віртуальної дошки для співпраці (раніше продукт називався RealtimeBoard). На сайті компанії повідомляється, що штаб-квартири Miro розташовані в Амстердамі та Сан-Франциско. Офіси компанії також розташовані в Остіні, Берліні, Мюнхені, Лондоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Парижі, Сіднеї та Токіо.

За підсумками останнього інвестиційного раунду компанія залучила $400 млн і досягла оцінки у $17,5 млрд.

За даними російських ЗМІ, єдиний російський офіс Miro у Пермі призупинив роботу на початку березня після російського вторгнення в Україну, після чого компанія вивезла більшу частину місцевої команди із Росії.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що заснована росіянином Олександром Агапітовим американська корпорація Xsolla, яка розробляє рішення для монетизації відеоігор, також ліквідує свій підрозділ в Росії – ТОВ "Іксолла російський холдинг".