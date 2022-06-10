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Земельний кадастр знову відновив роботу
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Функціонування Державного земельного кадастру відновлено після призупинення його роботи напередодні.
Як повідомляє пресслужба Держгеокадастру, це стало можливим після того, як відповідний наказ відомства №141 "Про відновлення функціонування Державного земельного кадастру" оперативно погодило Міністрерство аграрної політики та продовольства.
Напередодні Держгеокадастр призупинив функціонування Державного земельного кадастру з огляду на набрання чинності нових змін до законодавства. Вони встановлюють, що функціонування Державного земельного кадастру вважається призупиненим. Рішення про відновлення або подальше призупинення його функціонування прийматиме Держгеокадастр за погодженням з Мінагрополітики.
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