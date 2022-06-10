"Укрзалізниця" запустить п'ять пар приміських поїздів Ніжин – Дарниця

Із 13 червня у межах проєкту Kyiv City Express курсуватимуть 5 пар поїздів за маршрутом Ніжин – Дарниця та зворотно.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" продовжує покращувати приміське залізничне сполучення в рамках проєкту Kyiv City Express. З 13 червня курсуватимуть 5 пар поїздів за маршрутом Ніжин - Дарниця та зворотно", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у сполученні Ніжин – Дарниця поїзди відправлятимуться о 5:12, 10:12, 11:13, 15:15 та 18:15. Вони прибуватимуть на станцію Дарниця відповідно о 7:20, 12:20, 13:15, 17:49 та 20:21.

У сполученні Дарниця – Ніжин поїзди відправлятимуться о 7:49, 12:42, 13:40, 15:46 та 20:42. Вони прибуватимуть до Ніжина відповідно о 9:53, 14:48, 16:03, 17:54 та 22:42.

В "Укрзалізниці" звертають увагу, що при введенні цих змін також змінились графіки та маршрути декількох інших приміських поїздів. Уточнити графіки руху можна тут.