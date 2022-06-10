Зеленський схвалив кредит для "Укргідроенерго" на $200 мільйонів для будівництва систем накопичення енергії
Новини БізнесЦензор Енергетика Фінанси
Президент Володимир Зеленський підписав закон надання державної гарантії за кредитом Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для ПрАТ "Укргідроенерго" для фінансування проєкту, що передбачає встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії.
Як свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту №0150 на сайті Верховної Ради, документ повернено з підписом Президента 7 червня.
В пресслужбі "Укргідроенерго" пояснили, що цей закон дозволить компанії залучити кредитні кошти МБРР для створення додаткових високоманеврових резервів для підтримання частоти в ОЕС України, які за своїми параметрами наразі не мають аналогів.
Проєкт передбачає встановлення:
- 212 МВт систем накопичення електроенергії для розширення можливості "Укргідроенерго" з надання допоміжних послуг з регулювання та відновлення частоти за рахунок спільного режиму роботи систем накопичення і ГЕС (гібридний режим);.
- 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій, як додаткового джерела власних потреб ГЕС і для зарядження систем накопичення електроенергії.
Фінансування проєкту здійснюватиметься в рамках укладеної у вересні 2021 року угоди про позику з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (на $177 млн), угоди про позику з Фондом чистих технологій (на $34 млн) та угоди про грант з Фондом чистих технологій (на $1 млн). Загальний обсяг інвестицій МФО складе $212 млн.
"Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго" – технологія спільного виробництва електроенергії гідроагрегатами ГЕС та промисловими системами накопичення енергії з підтримкою споживання на власні потреби ГЕС від фотоелектричних станцій є інноваційним рішенням для "Укргідроенерго" з високим ступенем новизни та з низкою позитивних результатів для енергосистеми країни, для декарбонізації економіки та виробничо-комерційних показників діяльності компанії", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, Верховна Рада ратифікувала вказану кредитну угоду 22 травня.
Будь ласка, зачекайте...