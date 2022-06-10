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Новини Фінанси
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олігарх (228) НАЗК (445) Закон про олігархів (27)

Ідея створення реєстру олігархів втратила актуальність, – голова НАЗК

Новини БізнесЦензор Фінанси

александр,новиков,напк

На думку очільника Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, ідея створення реєстру олігархів наразі втратила актуальність.

Про це він заявив в інтерв’ю Forbes.

"На мою думку, втратила актуальність (ідея реєстру олігархів, – ред.), адже люди, яких ми раніше вважали олігархами, втратили центри свого впливу. Йдеться не тільки про бізнес, а й, наприклад, про телеканали", – зазначив він.

За його словами, коли Україна виграє війну, одним з головних завдань буде вступ до ЄС, а значить, боротьба з корупцією та створення єдиних умов для всіх.

"Олігархам немає місця у такій системі, вони перетворяться просто на великий бізнес", – додав глава НАЗК.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав так званий "закон про олігархів" на початку листопада минулого року.

Зокрема, законом встановлюються критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками. Згідно з фінальною версією закону, перелік олігархів буде затверджувати РНБО, всіх членів якої визначає особисто президент.

Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

  • бере участь у політичному житті;
  • має значний вплив на засоби масової інформації;
  • є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;
  • підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від яких залежать державні рішення.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+14
Ну да, окупували весь телеефір своїм телемарафоном. "Еспресо", "Прямий" і "5" відключили.
За все відповідати прийдеться, зелені ви покидьки!
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10.06.2022 15:44
+10
Все очень просто - тот так называемый "закон про олигархов" рисовали под одного человека - под Порошенко, основная задача была отобрать у него ТВ каналы и обвинить во всех грехах. На сегодня, благодаря войне, эту задачу антиукраинская Zеленая шобла выполнила. Оппозиционные ТВ каналы (Эспрессо, Пятый, Прямой) выключены из сетки вещания. А для сбережения влияния на "пипл" олигархических каналов Коломойши, Ахметки и путинского канала Интер создали, так называемый "марафон единства". Так что часть плана по узурпации власти антидержавной и антиукраинской Zeшоблой успешно выполнена и война этим мерзавцам в этом очень даже помогла. Так что теперь, вдруг, "закон про олигархов" уже оказывается "не на часі".
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10.06.2022 16:40
+9
Я не чув, щоб Коломойський, Ахметов чи Фірташ втратили свої телеканали.
Чи в нас олігархом тільки Порошенко, виявляється, був, якому просто відключили канали, користуючись війною?
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10.06.2022 16:16
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Ну да, окупували весь телеефір своїм телемарафоном. "Еспресо", "Прямий" і "5" відключили.
За все відповідати прийдеться, зелені ви покидьки!
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10.06.2022 15:44 Відповісти
"На мою думку, втратила актуальність (ідея реєстру олігархів, - ред.), адже люди, яких ми раніше вважали олігархами, втратили центри свого впливу - голова НАЗК Джерело: https://biz.censor.net/n3347125


ПОВІЯ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ.

Коломойша
Ахметка
Фірташ
Пінчук
Новинський
Живаго

та інщі скажуть йому велике спасибі в зелених папірцях з американсьуими президентами
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10.06.2022 15:58 Відповісти
Я не чув, щоб Коломойський, Ахметов чи Фірташ втратили свої телеканали.
Чи в нас олігархом тільки Порошенко, виявляється, був, якому просто відключили канали, користуючись війною?
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10.06.2022 16:16 Відповісти
1. Порошенко П.О.
2. Порошенко П.О.
3. Порошенко П.О.
.......
.......
.......
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10.06.2022 16:33 Відповісти
Все очень просто - тот так называемый "закон про олигархов" рисовали под одного человека - под Порошенко, основная задача была отобрать у него ТВ каналы и обвинить во всех грехах. На сегодня, благодаря войне, эту задачу антиукраинская Zеленая шобла выполнила. Оппозиционные ТВ каналы (Эспрессо, Пятый, Прямой) выключены из сетки вещания. А для сбережения влияния на "пипл" олигархических каналов Коломойши, Ахметки и путинского канала Интер создали, так называемый "марафон единства". Так что часть плана по узурпации власти антидержавной и антиукраинской Zeшоблой успешно выполнена и война этим мерзавцам в этом очень даже помогла. Так что теперь, вдруг, "закон про олигархов" уже оказывается "не на часі".
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10.06.2022 16:40 Відповісти
Буба, не смеши людей и посади своего хозяина, Беню КАЛомойского. Без этого ты всего лишь шут не побегушках у Бени. Даже то, как ты без ошибок и правдоподобно читаешь тексты с суфлера, не позволит ни тебе, ни твоим ЗЕбанутым слугам отмыться от Бени.
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10.06.2022 16:51 Відповісти
Це той Новіков, хто з кацапським підсанкційним "нєалігархом" фрідманом за українське громадянство хабар очікує перемовини веде?
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10.06.2022 17:37 Відповісти
это тот Новиков, который защищал в судах, и успешно,- Порошенко, чеченского правозащитника Оюба Титиева, капитана катера Бердянск Мокряка, норвежца Берга, осуждённого за шпионаж против России и т.д.
Он сделал для Украины до фига и больше полезного.
А что сделал ты?кроме как срать в комментах.
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10.06.2022 21:58 Відповісти
Олигархов просто стрелять надо - они такие же враги государства, как коррупционеры и коллаборанты и русская армия!
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10.06.2022 19:03 Відповісти
Тю ! Ну Вам же написали, що в Україні олігархів вже нема !
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10.06.2022 19:23 Відповісти
прощупывают почву - как лохторат отреагирует на тезиз "олигарх уже не олигарх" ... очень видать кровосисям хочется всосаться, но пока опасаются
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10.06.2022 19:36 Відповісти
О! То мы были все призидентами, а теперь стали все олигархами? Или все - теперь беднота?
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10.06.2022 20:46 Відповісти
Якщо всім "хорошим" російським олігархам і пропагандистам дамо, під час війни, громадянство України, щоб зберегти їхні статки від санкцій ЄС і США, то ситуація з кількістю олігархів в Україні стане "критичною". Економіка отримає "вливання брудних грошей", інформпростір штормитиме (але буде радянський призабутий "одобрямс" із єдиними новинами і нескінченними аплодисментами з ковбасою по 2,20 (грн? чи ?) ). Отже буде " кому по потребностях, остальньІм по возможностях." Законодавці неготові, їх "заклинить." Яке НАЗК? Яке ЄС, яке НАТО?
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10.06.2022 20:52 Відповісти
Дерьмак, по команді мокшан, будує лайт версію парашки. Ті ж олігархи, тіж кацапські службісти на найвищих посадах, та ж корупція і узурпація влади, тільки ***** трохи молодше.
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10.06.2022 21:52 Відповісти
Українські олігархи просто багаті бомжі серед найбагатших людей світу чи Європи.
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10.06.2022 21:21 Відповісти
у велику лужу великий пердь
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10.06.2022 21:40 Відповісти
Вірогідно, ця ідея втратила актуальність через олігархів *****, спонсорів дерьмака, фрідмана та Ко, яким плісняві колаборанти та фсбшні пацюки планують надати українське громадянство.
Бубочка бореться з олігархами збільшуючи їх кількість та рятуючи від санкцій.
"Пачему ми не в НАТА і ЄС?"
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10.06.2022 21:49 Відповісти
а закон разве отменили?
нет, закон мне не нравился и все такое, но он есть и он - действующий.
Когда вы, ушлепки зеленые, научитесь действовать по закону?
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10.06.2022 21:54 Відповісти
 
 