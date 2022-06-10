Ідея створення реєстру олігархів втратила актуальність, – голова НАЗК

На думку очільника Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, ідея створення реєстру олігархів наразі втратила актуальність.

Про це він заявив в інтерв’ю Forbes.

"На мою думку, втратила актуальність (ідея реєстру олігархів, – ред.), адже люди, яких ми раніше вважали олігархами, втратили центри свого впливу. Йдеться не тільки про бізнес, а й, наприклад, про телеканали", – зазначив він.

За його словами, коли Україна виграє війну, одним з головних завдань буде вступ до ЄС, а значить, боротьба з корупцією та створення єдиних умов для всіх.

"Олігархам немає місця у такій системі, вони перетворяться просто на великий бізнес", – додав глава НАЗК.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав так званий "закон про олігархів" на початку листопада минулого року.

Зокрема, законом встановлюються критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками. Згідно з фінальною версією закону, перелік олігархів буде затверджувати РНБО, всіх членів якої визначає особисто президент.

Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від яких залежать державні рішення.