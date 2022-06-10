Росія засекретить інформацію про падіння золотовалютних резервів

Російський уряд вніс у Держдуму законопроєкт, яким серед іншого пропонується засекретити інформацію про золотовалютні резерви Росії.

Документ вже опубліковано у базі законопроєктів Держдуми, пише російський "Коммерсант".

Як випливає із документа, уряд РФ пропонує засекретити інформацію про золотовалютні резерви на тлі санкційних ризиків. Російська влада вважає, що такі відомості повинні мати статус інформації, яка може потрапити під поняття держтаємниці.

На думку авторів законопроєкту, дані про золотовалютні резерви "мають бути захищені від можливості її отримання недружніми країнами".

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року. До кінця травня валютні резерви Росії зменшились на $60 мільярдів.