Ембарго на газ РФ буде дуже складним рішенням для Євросоюзу, – посол Польщі

Включення до сьомого пакета санкцій Європейського Союзу ембарго на закупівлю російського газу буде складним рішенням через залежність від нього багатьох потужних країн у Європі, але позиції урядів змінюються.

Таку думку висловив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, передає Укрінформ.

Коментуючи тривале обговорення в ЄС шостого пакета санкцій, він зауважив, що багато потужних країн у Європі десятиріччями збільшували залежність від російського газу і нафти.

"Зараз їм важко позбутися цієї залежності, тому ембарго на газ буде дуже складним рішенням. Ембарго на нафту також не було легким, і якась її частина залишається не під санкціями. Це все складна робота в Європейському Союзі, міжнародних організаціях. Країн багато, у кожної є якісь свої обмеження", – зазначив дипломат в інтерв’ю агентству.

Посол не став прогнозувати, коли може бути ухвалений сьомий пакет санкцій, зауваживши, що "поки що ми ухвалили шостий пакет".

"Мені здається, що чотири місяці тому ніхто не подумав би, що й три пакети буде. Тоді ми ще дискутували про "Північний потік-2", про постачання зброї Україні. А зараз вона постачається. Так, із проблемами, її недостатньо, але все ж таки ми бачимо величезну динаміку. Позиції урядів змінювалися протягом цих місяців і надалі змінюватимуться", – вважає Ціхоцький.

Раніше єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, що ЄС розробив план заміни газу з РФ.

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Європейський союз вже приступив до роботи над новим пакетом антиросійських санкцій. Нові обмеження стосуватимуться російського газу та розширення списку банків, які відключать від SWIFT, зокрема – "Газпромбанку".

Нагадаємо, 3 червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі. Відповідні рішення оприлюднено у Офіційному журналі ЄС та набули чинності.

Санкції передбачають часткову заборону на імпорт російської нафти (крім імпорту трубопроводами), відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT російського "Сбєрбанку", заборону мовлення в ЄС для трьох російських пропагандистських телеканалів, заборону на експорт низки товарів та технологій в РФ та розширення санкційних списків.