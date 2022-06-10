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Чорногорія надасть Україні додаткову військову допомогу

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черногория

Уряд Чорногорії ухвалив рішення щодо надання додаткової військової допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні уряду Чорногорії, передає Інтерфакс-Україна. 

"У найближчий період будуть розглянуті потреби співпраці з українською стороною та партнерами для надання необхідної фінансової, гуманітарної та військової підтримки", – заявили урядовці.

Наголошується, що з початку війни в Україні і до сьогодні Чорногорія як повноправний член НАТО та кандидат у члени ЄС, а також щирий друг українського народу засуджує необґрунтоване та незаконне вторгнення Російської Федерації до суверенної європейської держави.

"Військова та гуманітарна допомога, яку Чорногорія надала досі, є доказом самовідданої підтримки мужнього українського народу та постійної прихильності до спільних дій проти недемократичних принципів", – зазначили в уряді Чорногорії.

Автор: Юлiя Недашківська
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