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Радник Вітренка купив елітний автомобіль Bentley, в "Нафтогазі" кажуть, що його звільнили (оновлено)

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика Корпоративні відносини

витренко

Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка – Олег Діденко – придбав новий автомобіль Bentley Bentayga 2022 року виробництва під час дії пільгового режиму розмитнення авто.

Про це народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

За даними європейських майданчиків, таке авто коштує від $187-260 тис., залежно від комплектації.

Радник Вітренка купив елітний автомобіль Bentley, в Нафтогазі кажуть, що його звільнили 01

Після появи цієї інформації в пресслужбі "Нафтогазу" заявили про звільнення Діденка.

Водночас в НАК зазначили, що "компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників".

Сам Діденко згодом заявив, що написав заяву на звільнення за власним бажанням, повідомляє Depo.ua.

Він також підтвердив, що справді придбав елітний автомобіль Bentley Bentayga вартістю 255,81 тис. євро. За словами Діденка, він планував його перепродати своєму другу з Німеччини, який нібито сам попросив купити це авто в Україні.

"Він захотів придбати цей автомобіль, оскільки ціна в Україні його була значно нижчою чим в Європі через різницю в курсі. Особисто приїжджати до Києва і робити це він відмовився з міркувань безпеки. Ми домовились з ним, що я придбаю цю машину і перепродам йому по вигідній ціні", – цитує видання коментар Діденка.

Він також стверджує, що його друг з Німеччини планував зекономити на цій схемі всього 15 тисяч євро, а решту у різниці між ціною купівлі і ціною продажу автомобіля у суму 45 тис. євро нібито планували спрямувати на благодійність.

Діденко очолював ДК "Газ України" та був директором із проблемної заборгованості та газорозподільних мереж "Нафтогазу України" у 2014-2020 роках.

Після призначення на посаду голови правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що проситиме Діденка повернутися до роботи в компанії.

За даними агентства Інтерфакс-Україна, рішеннями від 13 жовтня "Нафтогаз" довів своїм дочірнім підприємствам, що Діденко керуватиме напрямком проблемної заборгованості в рамках групи.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+26
Что этот чёрт мог советовать витренке? Как сделать Нафтогаз убыточней??? Как же достали все эти паразитирующие создания!!! Их надо уничтожать так же как и рашистов
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10.06.2022 16:13
+25
Схоже Фірташу комусь списали заборгованість, а Діденко хтось зміг придбати собі Bentley)
Україна вся така "загадкова", а от до питання розмінування Чрнгару "руки не дійшли"...
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10.06.2022 15:48
+19
Не в деньгах счастье , а в ихнем количестве. Вы обратите , внимание вся эта пи*дота только там рубит такие деньги , крал крали и будем красть .Вот такой девиз ,увы. Мрази....
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10.06.2022 17:03
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Схоже Фірташу комусь списали заборгованість, а Діденко хтось зміг придбати собі Bentley)
Україна вся така "загадкова", а от до питання розмінування Чрнгару "руки не дійшли"...
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10.06.2022 15:48 Відповісти
Це не на часі😀
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11.06.2022 02:31 Відповісти
Что этот чёрт мог советовать витренке? Как сделать Нафтогаз убыточней??? Как же достали все эти паразитирующие создания!!! Их надо уничтожать так же как и рашистов
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10.06.2022 16:13 Відповісти
Обычный решала по схематозам-бентли это только часть что он получил в откатах
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10.06.2022 18:31 Відповісти
Такой советник, что насоветует так, что проблем будет как у собаки блох❗☝
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11.06.2022 03:51 Відповісти
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10.06.2022 16:43 Відповісти
Не в деньгах счастье , а в ихнем количестве. Вы обратите , внимание вся эта пи*дота только там рубит такие деньги , крал крали и будем красть .Вот такой девиз ,увы. Мрази....
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10.06.2022 17:03 Відповісти
Юрія Вітренка - Олег Діденко - придбав новий автомобіль Bentley Bentayga 2022 року виробництва під час дії пільгового режиму розмитнення авто. на утилизацию в инсинератор......
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10.06.2022 17:29 Відповісти
Або тому,що в попередньому Бентлі вже попільничка повна...а витрусити ліньки...
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13.06.2022 10:30 Відповісти
Що це означає, дітки? Правильно. Бидло хай платить податки з євроблях, які = вартості автомобіля з доставкою з європи, а тим часом асоби прібліжонниє к царькам будуть нахаляву супертачки привозити і за розмитнення не платити.
Неначасі ж. Головне, що ******* в супервеличезних розмірах завжди на часі, і залишатися непокараним за це теж неначасі. Вкради лампочку з завода, получиш 10 років тюрми, ****** мільярд, получиш значок нардепа чи якого іншого холуя біля царя.
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10.06.2022 17:38 Відповісти
Наворовал бабла, а теперь могут и увольнять, пофик!
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10.06.2022 17:50 Відповісти
За даними європейських майданчиків, таке авто коштує від $187-260 тис Джерело: https://biz.censor.net/n3347114


Газ в прошлом году не закупили 6 миллрд. куб. по 400 $., а в этом году по 1600 $ надо закупать и Витренко- минус 8 миллрд. долл. можно и Бентли покупать, только не понятно за что им премию в десятки миллионов долларов выплатили - за убытки? То-есть чем больше нанесено убытков стране тем больше премия? Просто какие то вредители.
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10.06.2022 18:08 Відповісти
кому война, а кому мама роднайа
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10.06.2022 19:31 Відповісти
цього звільнили - дадут іншому заробити на Бентлі. Схема - а чьо?
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10.06.2022 19:39 Відповісти
не могу не напомнить:

Новий голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що очолити компанію йому запропонували президент Володимир Зеленський

ктстати. после этого наблюдательный совет ушел в отставку
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10.06.2022 20:05 Відповісти
Нічого, випливе на іншій посаді
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10.06.2022 20:22 Відповісти
Або "випливе"десь в Сербії з грошима та дорогоцінностями...
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13.06.2022 10:27 Відповісти
Просто звільнили...?))
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10.06.2022 21:18 Відповісти
У меня уже кровь из глаз от количества рекламы на Цензоре, теперь вот ещё и сверху что то выплывает, это капец (((((
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10.06.2022 21:38 Відповісти
Блокировщик uBlock установите
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11.06.2022 16:14 Відповісти
Больная, гнилая страна. И эти твари все не нажрутся, даже когда страна истекает кровью. Какие же мрази.
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10.06.2022 21:41 Відповісти
Рыба гниет с головы.
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10.06.2022 21:50 Відповісти
Шлях в ЄС забеспечений.суки
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10.06.2022 22:11 Відповісти
Уроды!!!
Но зато в стране топлива нет, им не до этого....
Их надо уничтожать так же как и рашистов вместе с этим ублюдком ветренко!
Слава Украине, смерть врагам!
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10.06.2022 22:36 Відповісти
Пацаны погибают а эта сволочь наживается вместе с этим ветренко.. Уроды...

Их надо уничтожать так же как и рашистов.
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10.06.2022 22:42 Відповісти
Може хтось не знає, то Вітренко це синок той самой жаби Наталі Вітренко. Це та сама мразота яка кричала NATO нет и я нужно защищать Укриау от нато.
Думаєте Зеля не знав кого назначав на ту посаду.
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10.06.2022 22:56 Відповісти
Стрелять надо коррупционеров! Они даже сейчас грабят Украинцев, сейчас они приравниваются к солдатам России!!!
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10.06.2022 23:21 Відповісти
скажи мені хто твій радник і я скажу хто ти... черговий щур зеленої влади - чи є там взагалі хтось нормальний чи всі безумні?
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10.06.2022 23:40 Відповісти
Они там не сами появились, их выбрал народ.
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11.06.2022 10:25 Відповісти
і зебидло все рівно преться з свинячим рилом в єс.
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10.06.2022 23:46 Відповісти
Ну що, всі Діденки встигли ? А тепер для бидла давайте знову повертайте всі акцизи, нехай платять, холопи !
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11.06.2022 00:25 Відповісти
Агентура робе диверсії
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11.06.2022 07:18 Відповісти
Борода жрать хоче, винімайте
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11.06.2022 07:19 Відповісти
Вот и весь смысл существования нынешней власти. Добавить просто уже нечего!!! Да Зеля?
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11.06.2022 10:30 Відповісти
Та чого ви все до Зелі апелюєте? Це ж добре відомо що він сам нічого не краде.
Та й навіщо йому це самому робити якщо поряд з ним завжди ціла кодла молодих і голодних, готових все ******** ублюдків.
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12.06.2022 21:22 Відповісти
Все зрозуміло:ето совсем другое!Головне,що їдять придуркі.А фулі 95 квартал руліт...
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11.06.2022 11:06 Відповісти
Та як же вже дістало це смердюче владне бидло!
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11.06.2022 11:50 Відповісти
А який закон він порушив? Якщо є у людини гроши на Бентлі то чому б не купити? Життя воно одне.
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11.06.2022 15:13 Відповісти
Звичайно, ви праві.
Але тільки одне питання: звідки у держслужбовця такі гроші?
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12.06.2022 21:18 Відповісти
Диденко попалил контору, пришлось увольнять ... может других не тронут
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11.06.2022 16:06 Відповісти
Давайте поставимо питання, через скільки днів ця скотина "сіла" з конфіскацією майна?
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12.06.2022 09:08 Відповісти
15 т євро? на благодійність?? я ридаю від умілєнія...
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12.06.2022 09:47 Відповісти
Це класна машина. Але прикол в тому, що точно таку саму машину в технічному сенсі, навіть з поворотною задньою віссю і системою стабілізації кузова на пневмі, можна купити офіційно (!) в Україні в межах 80 тис доларів нову з салону!
Називається Фольксваген Туарег ІІІ в пакеті платинум. Хіба що матеріали в салоні бідніші, але то таке.
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12.06.2022 10:37 Відповісти
а почему нет, завхозу Елдаку можно мерсы покупать за 3,5 млн.гр а "токарю" ветренко нет....
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12.06.2022 14:02 Відповісти
Мабудь талановитий менеджер якщо зміг стільки напи@дити.
Яких же талановитих синів народжує наш "Нафтогаз"!
Я пишаюся ним.
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12.06.2022 21:16 Відповісти
Мдаа...
Мозгов, судя по всему, у этого "советника" - канарейке на клюв не намажешь...
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13.06.2022 08:28 Відповісти
Знову пішли "відмазки" про тата,маму,друга,який хотів зекономити...Як вже дістало це все бекання хитро@опих трутнів ,які даже під час війни роблять собі комфорт,скориставшись безмитним ввозом авто...Якщо хотів допомогти ЗСУ,не простіше було б перерахувати ці кошти напряму на рахунок ЗСУ,так ні,починає на ходу придумувати...барон Мюнхгаузен. Як вам версія,намутив машинку за 300 000 у.о. Щоб після "шахер-махера" щось відправити на ЗСУ.Це вчинок !Може ще ОПУ нагородить цього схематозника ?
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13.06.2022 10:24 Відповісти
Ще один варіант відмазки :Я оглянулся посмотреть,не оглянулась ли она,что б посмотреть,не оглянулся ли я...
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13.06.2022 10:37 Відповісти
 
 