Радник Вітренка купив елітний автомобіль Bentley, в "Нафтогазі" кажуть, що його звільнили (оновлено)

Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка – Олег Діденко – придбав новий автомобіль Bentley Bentayga 2022 року виробництва під час дії пільгового режиму розмитнення авто.

Про це народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

За даними європейських майданчиків, таке авто коштує від $187-260 тис., залежно від комплектації.

Після появи цієї інформації в пресслужбі "Нафтогазу" заявили про звільнення Діденка.

Водночас в НАК зазначили, що "компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників".

Сам Діденко згодом заявив, що написав заяву на звільнення за власним бажанням, повідомляє Depo.ua.

Він також підтвердив, що справді придбав елітний автомобіль Bentley Bentayga вартістю 255,81 тис. євро. За словами Діденка, він планував його перепродати своєму другу з Німеччини, який нібито сам попросив купити це авто в Україні.

"Він захотів придбати цей автомобіль, оскільки ціна в Україні його була значно нижчою чим в Європі через різницю в курсі. Особисто приїжджати до Києва і робити це він відмовився з міркувань безпеки. Ми домовились з ним, що я придбаю цю машину і перепродам йому по вигідній ціні", – цитує видання коментар Діденка.

Він також стверджує, що його друг з Німеччини планував зекономити на цій схемі всього 15 тисяч євро, а решту у різниці між ціною купівлі і ціною продажу автомобіля у суму 45 тис. євро нібито планували спрямувати на благодійність.

Діденко очолював ДК "Газ України" та був директором із проблемної заборгованості та газорозподільних мереж "Нафтогазу України" у 2014-2020 роках.

Після призначення на посаду голови правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що проситиме Діденка повернутися до роботи в компанії.

За даними агентства Інтерфакс-Україна, рішеннями від 13 жовтня "Нафтогаз" довів своїм дочірнім підприємствам, що Діденко керуватиме напрямком проблемної заборгованості в рамках групи.