Держекоінспекція оцінила збитки довкіллю з початку року у 727 мільйонів

За п’ять місяців 2022 року фахівці Державної екологічної інспекції розрахували збитків довкіллю на суму понад 727,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДЕІ у Facebook.

Зазначається, що з початку року Держекоінспекція провела 5076 заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.

"У результаті за порушення вимог природоохоронного законодавства складено 6752 протоколи про адмінправопорушення. Своєю чергою, до правоохоронних органів державні інспектори скерували 259 матеріалів за ознаками злочину проти довкілля, як наслідок, відкрито 124 кримінальних провадження", – йдеться у повідомленні.

Крім того, із січня по травень 2022 року фахівцями Держекоінспекції пред’явлено претензій та позовів за шкоду, заподіяну довкіллю, на суму майже 504 млн грн.

До держбюджету порушники вже сплатили збитків на загальну суму понад 27,3 млн грн.