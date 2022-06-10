Чеський перевізник RegioJet запустив залізничне сполучення між Прагою та Києвом і Львовом

Чеський перевізник RegioJet запускає з 11 червня регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що в такий спосіб перевізник повторює маршрут проходження гуманітарних поїздів, що відбувають з Праги до Перемишля на південному сході Польщі – у місто, яке розташоване на кордоні з Україною, і приймало біженців та гуманітарну допомогу з початку агресії РФ проти України.



Пасажири зможуть користуватися цією можливістю без обмежень. Для власників українських паспортів квиток із Праги до Львова коштуватиме 229 крон (9 євро), а до Києва – 639 крон (близько 25 євро).



"RegioJet реагує на високий попит з боку українських сімей, які хочуть повернутися до родичів та друзів", – коментує менеджерка закордонних проєктів компанії Тереза Птачкова.