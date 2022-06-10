Україна та Польща збільшать пропускну спроможність пункту "Краковець-Корчова" на 50%

Україна та Польща в рамках проєкту "Відкритий кордон" домовилися впродовж наступних тижнів збільшити пропускну спроможність на пункті пропуску "Краковець – Корчова" щонайменше на 50%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що це стане можливим, зокрема внаслідок збільшення кількості смуг для вантажівок та створення додаткових павільйонів для митного та паспортного контролю.

Відповідні домовленості були досягнуті в рамках міжурядових консультацій, які відбулися на пункті пропуску "Краковець – Корчова".

"Збільшення пропускної здатності є питанням економічної безпеки. Саме тому ми запускаємо "Відкритий кордон", покликаний ефективно вирішувати питання пропускної спроможності на кордонах. Наші пріоритети на цьому шляху – реконструкція існуючих та побудова нових пунктів пропуску, включно з під’їзними дорогами до них, а також запровадження спільного контролю. Розраховуємо, що збільшення пропускної спроможності пропуску "Краковець – Корчова" розвантажить інші пункти пропуску польсько-українського кордону", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, роботи з обох сторін кордону розпочинаються уже 10 червня, а нові павільйони на пунктах пропуску будуть створені впродовж найближчих тижнів.

Домовленості також передбачають:

створення Польщею інфраструктури, яка дозволять збільшити до одинадцяти кількість смуг руху для вантажівок;

надання Польщею українським прикордонникам контейнерного модуля для створення і запуску нового пункту пропуску;

забезпечення польською та українськими сторонами необхідної кількості прикордонників та митників.

У Мінінфраструктури наголосили, що в межах проєкту "Відкритий кордон" планується повністю побудувати нові та модернізувати існуючі пункти пропуску на західних кордонах.