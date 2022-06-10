Нацбанк остаточно відсудив майно компанії "Одесапродконтракт" через борги "Імексбанку" Клімова

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 7 червня залишив у силі рішення Господарського суду Одеської області та постанову Південно-західного апеляційного господарського суду, якими було задоволено позов Національного банку до ПАТ "Одесапродконтракт" про звернення стягнення на цілісний майновий комплекс підприємства в рахунок погашення заборгованості за кредитами АТ "Імексбанк".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване судове рішення, яке надає право поновити раніше зупинене на час розгляду касаційної скарги виконавче провадження з примусової реалізації заставного майна ПАТ "Одесапродконтракт" шляхом його продажу на публічному аукціоні", – зазначив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту НБУ Сергій Бойко.

За його словами, отримані у разі продажу кошти будуть спрямовані на погашення кредитної заборгованості "Імексбанку" перед Нацбанком.

В НБУ нагадали, що ПАТ "Одесапродконтракт" є одним із майнових поручителів за зобов’язаннями АТ "Імексбанк" Леоніда Клімова перед регулятором за наданими у 2008-2009 роках на строк до кінця липня 2016 року кредитами рефінансування на 3,4 млрд грн.

Заставна вартість цілісного майнового комплексу ПАТ "Одесапродконтракт" становить 150,4 млн грн.

Заазначається, що оскільки АТ "Імексбанк" не виконувало взяті на себе зобов’язання за кредитами, Національний банк у 2016 році звернувся до Господарського суду Одеської області щодо звернення стягнення на предмети іпотеки, передані ПАТ "Одесапродконтракт" для забезпечення виконання кредитних зобов’язань. Суд задовольнив позов Національного банку.

Не погодившись із цим судовим рішенням, ПАТ "Одесапродконтракт" оскаржило його в Південно-західному апеляційному господарському суді, а потім у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду, які також підтримали правову позицію Національного банку.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 26 січня 2015 року НБУ ухвалив рішення про віднесення АТ "Імексбанк" до категорії неплатоспроможних