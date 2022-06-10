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Найбільший металургійний комбінат України відновлює виробництво

Новини БізнесЦензор Металургія

арселор,міттал

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" відновлює безперервне виробництво, яке у березні було зупинене через війну.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

"Один із найбільших гірничо-металургійних комбінатів країни запустив одну з доменних печей, прокатний стан, конвертер та одну з трьох машин безперервного лиття. До запуску всіх потужностей ще далеко, але підприємство стало на цей шлях. Компанія вибудовує нову логістику та шукає нові ринки збуту", – наголосив він.

За словами Резніченка, на комбінаті зарплату отримують понад 20 тисяч працівників.

Загалом у Кривому Розі наразі працюють всі 7 промислових підприємств, на Дніпропетровщині – 21 з 22 великих промислових виробництв.

Як повідомлялося, на початку квітня меткомбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосив про відновлення роботи після місячної перерви.

На початку березня 2022 року компанія ArcelorMittal заявила, що тимчасово зупиняє виробництво сталі в Кривому Розі і гасить всі доменні печі. Рішення ухвалили, щоб убезпечити людей і активи. Перед цим виробництво сталі знизили до технічного мінімуму – приблизно на дві третини, роботу шахт зупинили. У період вимушеної зупинки працівники підприємства отримували зарплату.

Автор: Юлiя Недашківська
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Добре що розголосили, чекайте на калібри
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10.06.2022 11:31 Відповісти
Путіну надішліть вітання: "починаємо працювати, нам пофіг на ваші ракети, ви лошари, ось наша адреса і координати..." Хайпожори драні...
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10.06.2022 12:59 Відповісти
журнашлюха хочет выслужиться перед оккупантами? А я думал за такие новости в военное время растреливают без суда и следствия
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10.06.2022 15:45 Відповісти
 
 