Канада заблокувала російські активи на $325 мільйонів

Влада Канади заблокувала 412,1 млн канадських доларів ($325 млн), які були на російських рахунках або фігурували в угодах за участю підсанкційних осіб.

Про це повідомляє поліція Канади.



"З 24 лютого по 7 червня 2022 року активи в Канаді на суму приблизно 123 031 866,85 канадських доларів були фактично заморожені, а транзакції на загальну суму 289 090 090,74 канадських доларів були заблоковані", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що через обмеження Закону про конфіденційність, наразі не можна надати додаткову інформацію щодо цих цифр, однак вони періодично оновлюватимуться.

Напередодні прикордонні служби США та Канади домовилися про посилення співпраці у контролі за експортом підсанкційних товарів до РФ.

Як повідомлялося, Канада оголосила про нові секторальні санкції, спрямовані проти нафтогазової та хімічної галузей Росії.