У Європі перебуває 4,8 мільйона українських біженців, – ООН

Наразі у Європі зареєстровано 4,8 млн українських біженців.

Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Зазначається, що УВКБ ООН представило приблизну кількість біженців, зареєстрованих у 44 країнах Європи, а також оновлення про перетин кордону з України з 24 лютого, рух назад в Україну, а також реєстрацію тимчасового захисту в Європі.

Так, станом на 7 червня було зареєстровано близько 7,3 млн перетинів кордону з України, і ще 2,3 млн – до України.

"Згідно з новими даними, отриманими від влади України та зібраними УВКБ ООН, по всій Європі було зареєстровано щонайменше 4,8 мільйона біженців з України, включаючи тих, хто спочатку перетнув кордон із сусідніми країнами, а потім переїхав до інших країн", – йдеться у повідомленні.

Із 4,8 млн окремих українських біженців, зареєстрованих у Європі, 3,2 млн зареєструвалися у програмі тимчасового захисту або подібних національних програм захисту.

"Хоча ситуація з безпекою в Україні залишається нестабільною, були зафіксовані також перетини кордону як в Україну так і з України. Деякі їдуть в Україну, щоб оцінити ситуацію, перевірити майно, відвідати членів родини чи допомогти їм виїхати. Інші їдуть у Західну Україну та райони Києва та Чернігова, маючи намір залишитися", – додали в Управлінні.

Також зазначається, що багато хто з тих, хто повернувся, виявили, що їхні будинки серйозно пошкоджені і важко знайти роботу, оскільки війна продовжує надавати руйнівний вплив економіці, і у них не було іншого вибору, крім як знову виїхати.