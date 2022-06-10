Україна не може дозволити собі залишити тіньову економіку, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українському суспільстві можуть бути тільки дві частини – ті, хто захищає незалежність країни, і ті, хто працює на забезпечення цього захисту

Про це він наголосив у вечірньому відеозверненні.

"І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб в країні залишалася тіньова частина економічного життя", – зазначив очільник держави.

Водночас Зеленський додав, що наразі в частині регіонів України "будь-яка економічна активність – офіційна чи неофіційна – є питанням виживання".

"Але якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить. Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей в нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій", – підкреслив президент.

Він наголосив, що всі, хто працює в українській політиці та впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що "тіньового в країні більше не буде".