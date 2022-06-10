Україна не може дозволити собі залишити тіньову економіку, – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українському суспільстві можуть бути тільки дві частини – ті, хто захищає незалежність країни, і ті, хто працює на забезпечення цього захисту
Про це він наголосив у вечірньому відеозверненні.
"І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб в країні залишалася тіньова частина економічного життя", – зазначив очільник держави.
Водночас Зеленський додав, що наразі в частині регіонів України "будь-яка економічна активність – офіційна чи неофіційна – є питанням виживання".
"Але якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить. Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей в нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій", – підкреслив президент.
Він наголосив, що всі, хто працює в українській політиці та впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що "тіньового в країні більше не буде".
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Но самое циничное что именно зеленые мрази увеличили с 2019 года оборот наличных гривен в разы, что подразумевает рост теневого оборота (информация есть в открытых данных НБУ)! Это стало заметно даже на кассах в маркетах, когда люди стали массово платить налом вместо удобных карт.
- Куме, ви знаєте, що наразі половина влади - геї?
- Тобто, геї? 3,14дари?
- Та ні. 3,14дари - то друга половина!
Сил не вистачає такі гасла від Зе читати !
Зрозуміло, що з їхніми "апетитами" ніякого бюджету для дерибану не вистачить. ********** міг би для заохочування громадян платити податки, спробувати свої офшорні компанії перереєструвати в Україну, а "криваві гроші" від прокату кінотелелайна в Рашці спрямувати в бюджет України і звісно хоча б під час війни припинити з орками бізнес. Бо то якось "невдобно", вимагає від Заходу санкцій, а сам
курвийРімин син торгує тишком-нишком і навіть не "поперхнеться".
то вона повинна була бути як Польща мінімум. У актора як правило слова
з ділом розходяться і все що він будує схоже на :