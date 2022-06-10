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Зеленський (2226) тіньова економіка (60)

Україна не може дозволити собі залишити тіньову економіку, – Зеленський

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зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українському суспільстві можуть бути тільки дві частини – ті, хто захищає незалежність країни, і ті, хто працює на забезпечення цього захисту

Про це він наголосив у вечірньому відеозверненні.

"І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб в країні залишалася тіньова частина економічного життя", – зазначив очільник держави.

Водночас Зеленський додав, що наразі в частині регіонів України "будь-яка економічна активність – офіційна чи неофіційна – є питанням виживання".

"Але якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить. Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей в нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій", – підкреслив президент.

Він наголосив, що всі, хто працює в українській політиці та впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що "тіньового в країні більше не буде".

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
- "тіньового в країні більше не буде" , прокукурікала Зєлупа із офшора.
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10.06.2022 10:16
+8
Зеленая козлина убери ******** гетьманцева и выведи свои деньги из офшоров в Украину.Вот и будет тебе детенизация
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10.06.2022 11:47
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- "тіньового в країні більше не буде" , прокукурікала Зєлупа із офшора.
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10.06.2022 10:16 Відповісти
Вот цікаво, а вот Беню можемо залишити, потягнемо?
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10.06.2022 12:54 Відповісти
а що вже більш-менш побороли корупцію?
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10.06.2022 10:37 Відповісти
Україна не може дозволити собі залишати владу бізнес-гнид!
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10.06.2022 10:43 Відповісти
Поругался с шефиром?
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10.06.2022 11:43 Відповісти
Зеленая козлина убери ******** гетьманцева и выведи свои деньги из офшоров в Украину.Вот и будет тебе детенизация
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10.06.2022 11:47 Відповісти
Украина всегда выживала только за счет теневого сектора! Как ни пытаются кацапы и подконтрольная им шобла внутри Украины перед вторжением положить украинскую экономику - не получается!
Но самое циничное что именно зеленые мрази увеличили с 2019 года оборот наличных гривен в разы, что подразумевает рост теневого оборота (информация есть в открытых данных НБУ)! Это стало заметно даже на кассах в маркетах, когда люди стали массово платить налом вместо удобных карт.
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10.06.2022 11:51 Відповісти
суцільна брехня та лицемірство, а що, вже гетьманцева з миловановим та малюською вигнали? То ці кадри тіньову єкономіку лише вирощують
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10.06.2022 11:59 Відповісти
Йшов третій рік Найвеличнішого президента та його команди...

- Куме, ви знаєте, що наразі половина влади - геї?
- Тобто, геї? 3,14дари?
- Та ні. 3,14дари - то друга половина!
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10.06.2022 12:19 Відповісти
Пєсєц ... Антикорупнційного прокурора вже призначив ??
Сил не вистачає такі гасла від Зе читати !
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10.06.2022 12:30 Відповісти
Що війна ***** закічилася, можна срачами займатися???
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10.06.2022 12:35 Відповісти
Коли СБУ випускає відосик Мертвечукана всіх ТБканалах, який викладає таємні матеріали слідства, а Порошенку не дають можливості щось сказати у відповідь на тих же каналах, то тут станеш порохоботом якщо поважаєш справедливість, закони і Україну. Балбеси при владі затівають срач під час війни, у них немає питань до Медведчука про його мережу агентів і фінансування з боку рф, є питання до нібито контрабанду вугілля восьмирічної давності. Хоча, може все так і задумано, оманський план Б, якщо не вдасться капітулювати в перші три дні.
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10.06.2022 12:43 Відповісти
То може тому і не варто накидати на вентилятор, що так кимось і задумано?
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10.06.2022 12:51 Відповісти
Задумано що ?? Брехню поширювати ??
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10.06.2022 14:59 Відповісти
А що сказав Бєня на це? не на часі?
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10.06.2022 12:35 Відповісти
Україна не може залишити собі такого недолугого президента.
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10.06.2022 12:38 Відповісти
У нас цугцванг: як не поступиш по відношенню до Тогочиєімянеможназгадувати - погано. Голосно і відкрито критикувати - розвалиться антипутінська коаліція, не критикувати - кротівня заведе в безодню
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10.06.2022 12:47 Відповісти
Це про що,про бєню ????
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10.06.2022 13:26 Відповісти
Оффшорный оманский "янелох" с менторским тоном поучает украинский малый и средний бизнес как нужно платить налоги... Особенно эта речь тронула до слез Беню - хозяина оманского "янелоха", ведь Беня почти не платит налоги, более того, Украина Бене последние 3 года постоянно что-то возмещает, возвращает и отдает. Да, "конец эпохи бедности" в понимании Zеленой шоблы выглядит именно так...
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10.06.2022 13:59 Відповісти
Тіньову не може, а Бені газ за півціни держава може дозволити продавати? Твоя лапша на вуха вже всіх дістала. От тому ми не в НАТО і ЄС і ніхто нас при тобі туди не візьме.
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10.06.2022 15:35 Відповісти
Зе, не спеши, еще не все слуги прибарахлились
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10.06.2022 15:47 Відповісти
Пока Зе не уберет Бе, все его слова пустой звук и брехня
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10.06.2022 15:49 Відповісти
Мені чомусь здається, якщо Зе кудись діне Бе, то для Зе настане очікуваний Пи*дець)
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10.06.2022 15:58 Відповісти
Ми просто не можемо собі дозволити, щоб в країні залишалася тіньова частина економічного життя", - зазначив очільник держави. Джерело: https://biz.censor.net/n3347074

Зрозуміло, що з їхніми "апетитами" ніякого бюджету для дерибану не вистачить. ********** міг би для заохочування громадян платити податки, спробувати свої офшорні компанії перереєструвати в Україну, а "криваві гроші" від прокату кінотелелайна в Рашці спрямувати в бюджет України і звісно хоча б під час війни припинити з орками бізнес. Бо то якось "невдобно", вимагає від Заходу санкцій, а сам курвий Рімин син торгує тишком-нишком і навіть не "поперхнеться".
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10.06.2022 15:56 Відповісти
Квартирка Ze біля метро Арсенальна коштує мінімум 500 млн баксів. Згідно доходів цього виродка, його бізнес був збитковим. Тому може почати боротьбу з тіньовою економікою з себе і зі своєю ********?!
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10.06.2022 16:26 Відповісти
Як що б Україна була побудована так як заявляв зеленський всі ці три роки,
то вона повинна була бути як Польща мінімум. У актора як правило слова
з ділом розходяться і все що він будує схоже на :

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10.06.2022 16:32 Відповісти
Вася, подай приклад! Виведи капітали з офшорів, окей? Почни, як патріот країни, президентом якої ти є, платити в цій країні податки! А ще, поки ти все одно там, може й трохи грошей на ЗСУ переведеш, ****, бо переводять всі, крім "слуг інтєрєсно какова ***** народа".
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10.06.2022 16:46 Відповісти
 
 