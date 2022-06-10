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пожежа (165) Харків (654) ДСНС (139)

У Харкові горіло підприємство "Електромашина", – ДСНС

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пожежа

Удень, 9 червня, близько 14-ї години, пожежники Харкова отримали повідомлення про займання на території підприємства "Електромашина". Наразі пожежу ліквідували.

Про це повідомляє пресцентр головного управління ДСНС у Харківській області.

Зазначається, що до місця події було направлено 13 відділень на автоцистернах та 4 на автодрабинах.

Полум'я охопило площу близько 2000 квадратних метрів. Горіла покрівля однієї з будівель підприємства.

Рятувальникам вдалось локалізувати вогонь о 16:40 та повністю ліквідувати о 21:25.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Автор: Юлiя Недашківська
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