Кабмін доручив спростити оформлення документів про зруйноване житло, – Шмигаль

Кабінет міністрів доручив спростити процедуру фіксації збитків, завданих житлу громадян внаслідок бойових дій.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на своїй сторінці у Facebook за підсумками наради щодо заходів із відновлення України.

"Щодо відновлення житла. Розуміємо, що українці, які повернулись у свої домівки, прагнуть максимально швидко відремонтувати пошкодження. Тому зараз зосередимося на пришвидшенні фіксації збитків, аби кожен, хто робить зараз ремонт власним коштом, розумів – держава компенсує витрати, щойно наші західні партнери передадуть Україні арештовані та конфісковані російські активи", – написав Шмигель.

За його словами, для цього Міністерству розвитку громад та територій дано доручення в максимально стислі строки визначити єдиний документ, яким фіксуватимуться збитки по кожному будинку й квартирі, а також спростити порядок отримання такого документа.

Голова уряду додав, що держава у співфінансуванні з місцевою владою також має відновити електро-, водо-, тепло- та газопостачання, а також транспортну інфраструктуру в деокупованих регіонах.