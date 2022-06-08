Мінцифри запускає програму підтримки для українських підприємців

Улітку відбудеться запуск нової ініціативи в межах програми Start Path, розробленої спеціально для українських фінтех-компаній та підприємців. Це можливість для стартапів пришвидшити свій розвиток.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

На першому етапі п’ять українських стартапів протягом шести місяців отримуватимуть менторську підтримку, доступ до ресурсів і нетворкінгу з провідними експертами. Це має допомогти в масштабуванні та пришвидшенні розвитку їхнього бізнесу, а також сприятиме подальшому відновленню України.

Процес подання заявок стартуватиме цього літа.

На сьогодні в межах Start Path підтримку отримали понад 300 стартапів по всьому світу. Наразі ці компанії виходять на публічні ринки, стають "єдинорогами" та укладають тривалі комерційні контракти з Mastercard. Серед відомих учасників Start Path – компанії CNote, Doconomy, Revolut та Subaio.

Програма реалізовуватиметься Mastercard за підтримки Національного банку України та Міністерства цифрової трансформації України.

Як повідомлялося, 18 травня Мінцифри відкрило центр "Дія.Бізнес" у Варшаві.