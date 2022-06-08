Україна може отримати від експорту електроенергії до 1,5 мільярда євро, – Зеркаль

Україна може у 2022 році отримати до 1,5 млрд євро доходів від експорту електроенергії.

Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі "Суспільного", передає Інтерфакс-Україна.

"Можна сказати, що до кінця року за всіх нормальних обставин ми зможемо заробити десь 1,5 млрд євро", – сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що в умовах військової агресії РФ попит на електроенергію всередині України значно знизився, і країна має профіцит генеруючих потужностей, що дає можливість збільшити експорт до Європи.

Як повідомлялося, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно із європейською континентальною мережею ENTSO-E. Оператори систем передачі Континентальної Європи на початку червня дали позитивну відповідь на запит НЕК "Укренерго" щодо відновлення комерційного експорту електроенергії з України.

Україна у січні-квітні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії в 2,6 раза (на $87,11 млн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $141,05 млн. У Словаччину за чотири місяці поставлено електроенергії на $48,968 млн, Угорщину – на $40,408 млн, Румунію – на $29,274 млн, інші країни – на $22,4 млн.

Україна у 2021 році знизила виручку від експорту електроенергії на 8,5% (на $23,89 млн) порівняно з 2020 роком – до $256,94 млн. Крім того, Україна у 2021 році імпортувала електроенергію на $87,35 млн проти $131,61 млн.

Україна у 2021 році знизила експорт електроенергії на 26,5% (на 1,26 млрд ​​кВт-год) порівняно з 2020 роком – до 3,5 млрд кВт-год, імпорт – на 25,9% (на 591,3 млн кВт-год), до 1,69 млрд кВт-год.