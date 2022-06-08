Власник "Київстару" продав бізнес в Грузії за $45 мільйонів

Телекомунікаційний холдинг Veon оголосив про завершення угоди про продаж грузинського підрозділу "Veon Georgia LLC" колишньому місцевому партнеру за $45 млн.

Як повідомляється у пресрелізі копанії, продаж бізнесу в Грузії відповідає меті Veon щодо спрощення структури групи.

Дочірня компанія Veon у Грузії надає послуги мобільного зв’язку та інтернету під брендом Beeline Georgia.

Як повідомлялося, на початку травня телекомунікаційний холдинг Veon визнав репутаційні збитки у зв'язку з тим, що його основний акціонер – компанія LetterOne, які належить 47,85% акцій – афілійований з російськими мільярдерами Міхаілом Фрідманом та Петром Авеном, проти яких запроваджені санкції країн Заходу. Через це холдинг зіштовхнувся з труднощами при укладанні контрактів із низкою ключових постачальників та інших ділових партнерів.

Фрідман та Авен, яким належить 37,86% та 12,13% LetterOne відповідно, включені до санкційних списків Євросоюзу та Великої Британії. ЄС також запровадив санкції щодо Олексія Кузьмічова та Германа Хана, проте вони більше не є акціонерами інвесткомпанії, зазначає VEON.

Холдинг володіє телеком-активами в Росії, Україні, Казахстані, Пакистані, Бангладеш та інших країнах. Зокрема, в Україні VEON є власником найбільшого мобільного оператора "Київстар". Водночас половину його консолідованої виручки генерує російський оператор "Вимпелком".