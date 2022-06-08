Світовий банк виділить Україні $100 мільйонів на виплати переселенцям

Світовий банк найближчим часом виділить Україні позику у розмірі $100 млн для допомоги внутрішнім переселенцям.

Про це регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"З огляду на гостру потребу у фінансуванні центрального бюджету, Світовий банк нині зосереджує свою увагу на наданні швидкої та негайної допомоги, яка, у свою чергу, може допомогти населенню, особливо найбільш уразливим групам населення. По-перше, дуже скоро ми виділимо ще $100 млн на допомогу внутрішньо переміщеним особам", – сказав представник Світового банку.

Банерджі додав, що СБ продовжує в рамках існуючих проектів надавати допомогу у секторі охорони здоров'я, інфраструктури та енергетики.

"Ми також вивчаємо можливості співпраці з іншими двосторонніми партнерами з розвитку (наприклад Італія, Японія та Сполучені Штати), які дуже зацікавлені у залученні до позики PEACE (проект "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" – ред.) та фінансуванні інших видів бюджетних видатків, що підтверджуються", – зазначив регіональний директор СБ.

Він уточнив, що конкретні статті ще не погоджені, але, безумовно, включатимуть додаткові виплати внутрішньо переміщеним особам та іншим уразливим групам населення в Україні.

Як повідомлялося, напередодні рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування для України в розмірі $1,49 млрд в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Кошти надаватимуться Україні окремими траншами щомісяця для відшкодування уряду всіх витрат на виплати зарплат основним категоріям державних службовців, а також зарплат працівникам освіти.