БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
808 відвідувачів онлайн
Новини ТранспортАграрний ринок
1 974 6
зерно (1684) Мелітополь (13) Росія (11653) Запорізька область (152) зернові (1095)

Російські окупанти почали вивозити зерно із Запорізької області потягами

Новини БізнесЦензор Транспорт Аграрний ринок

вагон,укрзалізниця

Російські війська розпочали вивозити зерно із Мелітополя Запорізької області в окупований Крим потягами.

Про це заявив мер міста Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Радіо Свобода.

"Два дні тому вони розпочали вивозити наше зерно залізницею. Так вони роблять це швидше і чітко зрозуміло, що вони довго не планують залишатися на території нашого міста, тому що хочуть вкрасти все якнайшвидше та піти", – вважає Федоров.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на представників окупаційної влади повідомляють, що перший потяг із зерном вже прибув з Мелітополя в окупований Севастополь.

При цьому представники окупаційної влади називають це "відновленням вантажного залізничного сполучення Криму з материковою частиною Причорномор’я".

Читайте також: Росія вивозить вкрадене українське зерно в Туреччину за підробленими документами, – посол

В РЖД офіційно заперечують свою участь у відновленні залізничного руху на окупованих територіях.

Нагадаємо, Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я не понимаю, почему Украина отступая оставила там свое имущество, которое русские воруют. Нужно или забирать все, или нужно уничтожать, но ничего врагу не оставлять!
показати весь коментар
09.06.2022 04:23 Відповісти
По дорогам! Заехали! По железке вывозят! Здали страну суки зеленые! А теперь ему все что то должны! Отлично подготовились к ВОЙНЕ! МРАЗИ!
показати весь коментар
09.06.2022 05:14 Відповісти
А шо, роздовбати ту залізницю нема чим? Чи путлер не дозволяє?
показати весь коментар
09.06.2022 06:23 Відповісти
В период войны, военного положения, комендантского времени, постоянных обстрелов, многие потеряли работу или работают по сокращенному времени. Живут очень тяжело, нет денег на самое необходимое, на продукты питания, лекарства. В Это тяжелое время национальный банк ударил ножом Украину в спину. Не зафиксировал курс валюты. Поэтому гривня обесценилась и продолжает обесцениваться. Даже если у кого было вклады, то они обесценились. Большая часть населения Украины оказалась далеко за чертой бедности. Продукты, питания, лекарства, топливо растут в цене. С одной стороны медленно но продолжает наступать Россия с другой стороны нож в спину от Национального банка Украины. Теряется доверие к власти. Украину ожидает экономический крах. Верховная рада делает вид, что ничего не происходит, как всегда засунула голову в песок или в жопу.
показати весь коментар
09.06.2022 07:56 Відповісти
Украине повезло неимоверно,у нас не президент,а песня.Хотя клоуном надо родиться...Вся его шобла с агрохимией с боку-спят и видят как их вклады растут.Для них и жизнь хороша и жить хорошо." Да здравствует король".
показати весь коментар
09.06.2022 11:37 Відповісти
Во первых, предлагаю взрывать составы вместе с зерном. Кощунство? Но лучше взрывать, чем врагу, заодно и составы уничтожаются. Пару составов, и остановятся. Африка не успеет вымереть.
А насчёт обогащения власти, предлагаю, как и российских олигархов, посадить под западные санкции украинскую власть и украинских олигархов, или обнародовать податки, как на Западе. Власть сама очистится, сбежит, если, конечно, пан Арахамия не настряпает ещё липовых справок.
Враг, внутренний и внешний, должен быть остановлен. Можно начать с внутреннего и, как следствие, возможно и с внешним легче будет справиться!
показати весь коментар
09.06.2022 13:48 Відповісти
 
 