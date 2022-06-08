Російські окупанти почали вивозити зерно із Запорізької області потягами
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Російські війська розпочали вивозити зерно із Мелітополя Запорізької області в окупований Крим потягами.
Про це заявив мер міста Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Радіо Свобода.
"Два дні тому вони розпочали вивозити наше зерно залізницею. Так вони роблять це швидше і чітко зрозуміло, що вони довго не планують залишатися на території нашого міста, тому що хочуть вкрасти все якнайшвидше та піти", – вважає Федоров.
Водночас російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на представників окупаційної влади повідомляють, що перший потяг із зерном вже прибув з Мелітополя в окупований Севастополь.
При цьому представники окупаційної влади називають це "відновленням вантажного залізничного сполучення Криму з материковою частиною Причорномор’я".
В РЖД офіційно заперечують свою участь у відновленні залізничного руху на окупованих територіях.
Нагадаємо, Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.
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А насчёт обогащения власти, предлагаю, как и российских олигархов, посадить под западные санкции украинскую власть и украинских олигархов, или обнародовать податки, как на Западе. Власть сама очистится, сбежит, если, конечно, пан Арахамия не настряпает ещё липовых справок.
Враг, внутренний и внешний, должен быть остановлен. Можно начать с внутреннего и, как следствие, возможно и с внешним легче будет справиться!