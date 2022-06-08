Канада запровадила нові санкції проти нафтогазової галузі Росії (оновлено)
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Канада оголосила про нові секторальні санкції, спрямовані проти нафтогазової та хімічної галузей Росії.
Про це оголосили у Міністерстві закордонних справ Канади, передає Укрінформ.
"Цими новими заходами запроваджується заборона на експорт 28 послуг, критично важливих для роботи нафтової, газової та хімічної промисловості, у тому числі технологічних, управлінських, бухгалтерських та рекламних послуг", – ідеться в поширеному повідомленні.
Зокрема, забороняється надання наступних послуг:
- транспортування нафти та природного газу;
- послуги із зберігання рідин або газів;
- роздрібний продаж моторного палива;
- реалізація на оплатній або договірній основі палива, металів, руд, лісу, будівельних матеріалів та промислових та технічних хімікатів;
- послуги з оптової торгівлі твердим, рідким та газоподібним паливом та супутніми товарами;
- роздрібна торгівля мазутом, газом балонним, вугіллям та дровами;
- послуги з ремонту предметів особистого та домашнього вжитку;
- інші послуги з надання житла, не включені до інших угруповань;
- послуги водного транспорту – вантажні перевезення;
- послуги водного транспорту – послуги буксирування та штовхання;
- послуги з лізингу чи оренди машин та обладнання без оператора;
- комп'ютерні та супутні послуги;
- дослідження та розробки;
- бухгалтерські, аудиторські та облікові послуги;
- послуги з дослідження ринку та опитування громадської думки;
- послуги управлінського консалтингу;
- послуги, пов'язані із консультаційними послугами з управління;
- архітектурні послуги;
- інженерні послуги;
- комплексні інженерні послуги;
- супутні науково-технічні консультаційні послуги;
- послуги з технічного тестування та аналізу;
- рекламні послуги;
- послуги, пов'язані з майнінгом;
- послуги з ремонту металевих виробів, машин та обладнання;
- послуги, пов'язані із розподілом енергії;
- очищення стічних вод та сміття, санітарію та інші послуги з охорони навколишнього середовища.
Санкціями забороняється будь-якій особі в Канаді надавати перераховані послуги Росії або будь-якій особі в Росії для таких галузей: видобуток нафти та природного газу, видобуток металевих руд, інший видобуток корисних копалин, діяльність гірничо-допоміжної служби, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, виробництво хімікатів та хімічних продуктів.
У документі йдеться, що країна у координації з міжнародними партнерами продовжить роботу над подальшими заходами щодо РФ.
Зазначається, що нафтова, газова та хімічна галузі промисловості, які підпадають під дію нових санкцій, забезпечують 50% доходів федерального бюджету РФ.
"Ці заходи зменшать спроможність росії вести війну та надішлють російському режиму чіткий сигнал: Канада не відмовиться від наміру притягнути до відповідальності винуватців руйнувань в Україні", – наголосили у міністерстві.
Раніше повідомлялося, що Канада запровадила нові санкції проти Росії за вторгнення в Україну, наклавши обмеження на 22 фізичні та 4 юридичні особи.
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