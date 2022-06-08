БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
959 відвідувачів онлайн
Новини Владаінвестиції
326 5
Зеленський (2234) інвестиції (1347) інвестори (271)

Зеленський закликав інвесторів вкладати кошти в Україну попри війну

Новини БізнесЦензор Влада інвестиції

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликає міжнародних інвесторів розглянути можливість реалізації довгострокових проєктів в Україні.

Про це Зеленський заявив у зверненні до учасників Ukraine Virtual Investor Conference, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ми ведемо цю війну так, що, я впевнений, ні в кого вже немає сумнівів у нашій перемозі. Вона обов'язково буде. І вона буде то швидше, що якіснішою буде зокрема й наша з вами співпраця. Я пропоную вам сьогодні розглянути два горизонти співпраці з Україною – короткостроковий і довгостроковий", – заявив Зеленський.

У контексті короткострокової співпраці Президент закликав інвесторів спрямовувати кошти для відновлення України через платформу UNITED24, а також інвестувати у придбання військових облігацій.

"Але все ж більше уваги я хочу приділити сьогодні довгостроковому горизонту. Тому, чому вам буде вигідно співпрацювати з Україною не просто зараз, а зараз і протягом іще багатьох років. Я пропоную вам, як то кажуть, грати в довгу", – наголосив Зеленський, закликавши інвесторів починати роботу в Україні вже зараз, попри війну.

Він також перерахував ряд переваг України, які вважає привабливими для інвесторів: доступ до ринку ЄС, розвинена сфера IT, аграрна сфера, "зелена" енергетика, локалізація виробництва.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На яких дурнів цей заклик розрахований?

По об'ємах крайнього продажу ОВДП не видно що вони мало кого цікавлять?
показати весь коментар
08.06.2022 19:30 Відповісти
Зеленський спочатку мае дозволити збивати літаки з ракетами над територією Росії.А то всіх призивае бути сміливим,а сам??)).
.
показати весь коментар
08.06.2022 20:58 Відповісти
Судячи українське пво достае до 100км вглиб рашки..а старатися збити вже ракети коли летять..
показати весь коментар
08.06.2022 21:00 Відповісти
Так продай вилу в Італії, квартири в Лондоні та купи нерухомість в Україні. Переєреструй всі квартальські офшори в Україну. Тоді й *****.
показати весь коментар
09.06.2022 08:19 Відповісти
 
 