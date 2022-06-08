Зеленський закликав інвесторів вкладати кошти в Україну попри війну

Президент Володимир Зеленський закликає міжнародних інвесторів розглянути можливість реалізації довгострокових проєктів в Україні.

Про це Зеленський заявив у зверненні до учасників Ukraine Virtual Investor Conference, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ми ведемо цю війну так, що, я впевнений, ні в кого вже немає сумнівів у нашій перемозі. Вона обов'язково буде. І вона буде то швидше, що якіснішою буде зокрема й наша з вами співпраця. Я пропоную вам сьогодні розглянути два горизонти співпраці з Україною – короткостроковий і довгостроковий", – заявив Зеленський.

У контексті короткострокової співпраці Президент закликав інвесторів спрямовувати кошти для відновлення України через платформу UNITED24, а також інвестувати у придбання військових облігацій.

"Але все ж більше уваги я хочу приділити сьогодні довгостроковому горизонту. Тому, чому вам буде вигідно співпрацювати з Україною не просто зараз, а зараз і протягом іще багатьох років. Я пропоную вам, як то кажуть, грати в довгу", – наголосив Зеленський, закликавши інвесторів починати роботу в Україні вже зараз, попри війну.

Він також перерахував ряд переваг України, які вважає привабливими для інвесторів: доступ до ринку ЄС, розвинена сфера IT, аграрна сфера, "зелена" енергетика, локалізація виробництва.