Ціни на бензин у Нідерландах досягли нового історичного максимуму

Вартість бензину в Нідерландах досягла нового рекорду через здорожчання нафти.

Про це свідчать дані голландського центру консультування споживачів United Consumers, переадає enkorr.

Так, роздрібна ціна на бензин зараз становить 2,504 євро за літр, а на деяких заправках навіть 2,55 євро. Таким чином, вартість пального зросла на 0,2 цента порівняно із березневим рекордом.

Вартість дизельного пального поки не оновила історичного максимуму й залишається на рівні 2,22 євро за літр.

Минулої п'ятниці ціни на пальне в Нідерландах уперше виявилися вищими, ніж до зниження акцизного податку на неетильований бензин, впровадженого з 1 квітня.

Раніше повідомлялося, що ціни на пальне у Великобританії встановили історичний рекорд.