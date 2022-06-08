Україна може імпортувати газ через LNG-термінали в Середземному та Балтійському морях, – Оператор ГТС
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Україна має можливість отримувати скраплений природний газ із Норвегії, США, Катару й інших країн із використанням європейських СПГ-терміналів у Середземному та Балтійському морях.
Про це під час виступу на Baltic LNG & Gas Forum заявила директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова.
Як повідомила Бєлькова, на сьогодні існує кілька потенційних напрямків імпорту СПГ в Україну:
- LNG-термінал у Свіноуйсьце (Польща);
- Гданський LNG-термінал FSRU (Польща) – будівництво планується завершити у 2028 році;
- Клайпедський LNG-термінал (Литва);
- LNG-термінал на о. Крк (Хорватія);
- LNG-термінал Alexandroupolis (Греція) – будівництво планується завершити в 2023 році;
- LNG-термінал Revithoussa (Греція);
- LNG-термінал Marmara Ereğlisi (Туреччина);
- Плавучий LNG-термінал Egegaz Aliağa (Туреччина);
- Плавучий LNG-термінал Botaş Dortyol (Туреччина);
- LNG-термінал FSRU Saros (Туреччина).
"На сьогодні через війну споживання газу в Україні суттєво знизилося, та після перемоги нам всім доведеться відбудовувати не лише міста, а й українську економіку. У довгостроковій перспективі українських постачальників цікавить ринок СПГ на противагу спотовому як спосіб диверсифікації. Україна також має, що запропонувати нашим партнерам: доступ до ПСГ, транзит газу на короткі відстані між країнами Центральної та Східної Європи, інтеграція декарбонізованих газів для потреб промисловості. У короткостроковій перспективі – ми маємо виграти в росії на енергетичному фронті – зупинити "Північний потік-1", щоб зберегти газову інфраструктуру України", – заявила Бєлькова.
Завдяки стратегічним інвестиціям Польщі, Литви та Словаччини в газову інфраструктуру – інтерконектор GIPL, Baltic Pipe, інтерконектор Польща-Словаччина та LNG-термінали – Україна отримала розширений доступ до ринку СПГ.
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