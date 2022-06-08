Україна може імпортувати газ через LNG-термінали в Середземному та Балтійському морях, – Оператор ГТС

Україна має можливість отримувати скраплений природний газ із Норвегії, США, Катару й інших країн із використанням європейських СПГ-терміналів у Середземному та Балтійському морях.

Про це під час виступу на Baltic LNG & Gas Forum заявила директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова.

Як повідомила Бєлькова, на сьогодні існує кілька потенційних напрямків імпорту СПГ в Україну:

LNG-термінал у Свіноуйсьце (Польща);

Гданський LNG-термінал FSRU (Польща) – будівництво планується завершити у 2028 році;

Клайпедський LNG-термінал (Литва);

LNG-термінал на о. Крк (Хорватія);

LNG-термінал Alexandroupolis (Греція) – будівництво планується завершити в 2023 році;

LNG-термінал Revithoussa (Греція);

LNG-термінал Marmara Ereğlisi (Туреччина);

Плавучий LNG-термінал Egegaz Aliağa (Туреччина);

Плавучий LNG-термінал Botaş Dortyol (Туреччина);

LNG-термінал FSRU Saros (Туреччина).

"На сьогодні через війну споживання газу в Україні суттєво знизилося, та після перемоги нам всім доведеться відбудовувати не лише міста, а й українську економіку. У довгостроковій перспективі українських постачальників цікавить ринок СПГ на противагу спотовому як спосіб диверсифікації. Україна також має, що запропонувати нашим партнерам: доступ до ПСГ, транзит газу на короткі відстані між країнами Центральної та Східної Європи, інтеграція декарбонізованих газів для потреб промисловості. У короткостроковій перспективі – ми маємо виграти в росії на енергетичному фронті – зупинити "Північний потік-1", щоб зберегти газову інфраструктуру України", – заявила Бєлькова.

Завдяки стратегічним інвестиціям Польщі, Литви та Словаччини в газову інфраструктуру – інтерконектор GIPL, Baltic Pipe, інтерконектор Польща-Словаччина та LNG-термінали – Україна отримала розширений доступ до ринку СПГ.