Суд арештував ще 420 вагонів з Росії та Білорусі вартістю 500 мільйонів, – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора наклав арешт на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, які належать підприємствам РФ та Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні Офіса генпрокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами російських та білоруських підприємств упродовж 2022 року ввезено на територію України залізничні вагони разом із товарами, які використовувались із порушенням митного законодавства України.

"З метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому Офісом генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду Києва накладено арешти. Орієнтовна вартість арештованого майна складає понад 600 млн грн. Наразі товарно-матеріальні цінності – добрива та металеві катанки на суму понад 130 млн грн вже передано в управління АРМА", – сказано в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

"Бюро економічної безпеки України продовжує оцінку товарів що знаходяться у вагонах. Загальна вартість арештованих вагонів становить понад 15 млрд грн. Вартість товарно-матеріальних цінностей у вагонах оцінюється в 3 млрд грн. Всього БЕБ забезпечило накладення арешту на активи Росії та Білорусі на суму близько 30 млрд грн. Системно працюємо в цьому напрямі і щодня збільшуємо цю суму на декілька мільйонів. Всі активи країни-агресора мають працювати для відбудови українських міст та на відновлення економіки України", – зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.