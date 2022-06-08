В Росії не змогли запустити нову авіакомпанію через відсутність літаків

Найбільша російська приватна авіакомпанія S7 припинила роботу над проєктом лоукостера Citrus через неможливість придбати нові літаки.

Як повідомили в компанії, остаточне рішення щодо майбутнього проєкту ухвалять до кінця року, пише російський "Коммерсант".

"За поточних обставин S7 Group заморожує проєкт лоукостера Citrus. У 2022 році поставки необхідних для запуску лоукостера літаків не відбудуться, тому розвиток авіакомпанії з такою бізнес-моделлю зараз, на жаль, неможливий", – пояснили в S7.

Авіакомпанія S7 планувала запустити лоукостер Citrus у липні. Він мав займатися перевезеннями в середній смузі Росії в обхід аеропортів Москви і базуватися в Казані та Омську.

Як повідомлялося, у березні Євросоюз заборонив європейським компаніям постачання, лізинг, техобслуговування та страхування повітряних суден у Росії. США, ЄС та ще кілька країн також закрили небо для російських літаків.

Своєю чергою РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу, перевівши їх у власний реєстр. Для цього влада РФ ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.