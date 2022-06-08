"Укренерго" запропонувало кілька варіантів розподілу коштів від експорту електроенергії в Європу

"Укренерго" пропонує кілька варіантів розподілу коштів, які будуть отримані компанією від продажу на аукціонах міждержавних перерізів для комерційного експорту електроенергії до Європи.

Про це повідомив голова оператора Володимир Кудрицький на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Кудрицького, потенційний запас генеруючих потужностей України, які можуть бути вивільнені та спрямовані на здійснення експорту електроенергії, обчислюється у гігаватах. Водночас за поточним законодавством виручені кошти "Укренерго" мають спрямовувати на розвиток інтерконекторів.

"Враховуючи масштаб потенційних доходів, ми в короткостроковій перспективі стільки коштів просто не зможемо використати. У такій ситуації можливі різні механізми соціалізації цих грошей в енергосектор. Наприклад, у нас є борги на балансуючому ринку, і ми можемо пропорційно всім учасникам ринку за рахунок цих грошей упродовж певного часу виплачувати борги", – сказав Кудрицький.

Він зазначив, що енергокомпанії зможуть стабілізувати свою роботу, направивши отримані гроші на підготовку до майбутньої зими, купівлю палива та проведення ремонтів.

Як повідомлялося, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно із європейською континентальною мережею ENTSO-E. Оператори систем передачі Континентальної Європи на початку червня дали позитивну відповідь на запит НЕК "Укренерго" щодо відновлення експорту електроенергії з України.

У даний час експорт через викуп потужності міждержавних перерізів здійснюється до Молдови та Польщі загалом до 816 МВт.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних та міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.