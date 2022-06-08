Євросоюз зможе пройти зиму без російського газу за умови зниження температури опалення, – МЕА

Зниження температури опалення в домівках мешканців Європи дозволить зекономити обсяги природного газу, які приблизно відповідають обсягу російського імпорту в регіоні.

Про це голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив, виступаючи на щорічній глобальній конференції з питань енергоефективності в Данії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В Європі у основних замовників з Росії можуть бути дуже непрості дні. Цієї зими мене особливо непокоять ринки природного газу. Якщо вона буде суворою і довгою, то, можна сказати, на нас чекають дуже важкі дні", – сказав Біроль.

"Ми підрахували, що якщо європейські споживачі знизять температуру в будинках на два градуси, то ми зможемо заощадити 20 млрд кубометрів, що рівнозначно надходженню природного газу з Росії до Європи "Північним потоком", – додав голова МЕА.

Він також нагадав, що цього літа на тлі підвищеного попиту в туристичний сезон може виникнути складна ситуація на ринку нафтопродуктів, вартість яких, ймовірно, помітно зросте.

"Просте зниження швидкісного ліміту на 10 км/год дозволить нам заощадити 500 тис. барелів нафти на добу, що майже еквівалентно щомісячному збільшенню видобутку країнами ОПЕК+", – зазначив Біроль.

Очільник МЕА наголосив, що виважена політика урядів може дозволити і без нових технологій заощадити в наступні сім років енергію, що дорівнює всьому енергоспоживанню Китаю.

Як повідомлялося, Єврокомісія розробила план заміни російського газу, імпорт якого до країн Європи становить близько 155 млрд кубометрів на рік. Своєю чергою Росія вже призупинила поставки газу до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії.