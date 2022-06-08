Російську морську адміністрацію виключили з європейської спілки портового контролю

Європейський регіональний орган державного портового контролю (PSC) Паризького меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту (Paris MoU) ухвалив рішення про припинення членства Росії у цій організації.

Про це повідомляє PortNews, передають Порти України.

Це рішення стало частиною скоординованих міжнародних дій проти російських державних органів у відповідь на військове вторгнення Росії до України.

"З огляду на міжнародну ситуацію, комітет Паризького меморандуму ухвалив рішення призупинити членство Морської адміністрації Росії, воно набуває чинності негайно і діятиме до подальшого повідомлення", – ідеться у заяві.

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Ініціатива Паризького меморандуму призведе до того, що деякі великі російські порти, у тому числі чорноморські, а також Санкт-Петербург та Владивосток, не підпадатимуть під дію єдиних стандартів інспекцій державного портового контролю та звітності. Так, Paris MoU збирає дані інспекцій PSC із країн-членів, щоб забезпечити повністю прозору базу даних інформації про стандарти безпеки суден, що заходять до європейських портів. Виключення Росії з членів Paris MoU може призвести до суттєвої прогалини у звітності та статистиці державного портового контролю.

"Зупинення членства Росії у Паризькому меморандумі поступово призведе до істотного посилення контролю у третіх країнах за дотриманням російськими суднами міжнародних вимог, яким вони часто не відповідають. Звісно для більшості європейських портів, де вже діють санкції Європейського Союзу проти російського судноплавства, це не стане принциповою зміною, але надалі слід очікувати подібний підхід до Росії у інших регіональних морських організаціях. Також цей крок Комітету Паризького меморандуму має вагоме політичне значення для протидії російським маніпуляціям щодо блокади агресором портів України", – прокоментували це рішення в "Асоціації реінтеграції Криму".

Наразі до Paris MoU входять 27 країн. Після припинення членства Росії ця цифра не змінилася, оскільки на тих же зборах до організації прийняли Чорногорію.

Протягом багатьох років місією Paris MoU було викорінити субстандартне судноплавство за допомогою державного портового контролю. Щороку в портах, що входять до меморандуму, проводилося понад 17 тис. інспекцій на борту іноземних суден, щоб переконатися, що судна відповідають міжнародним стандартам безпеки та природоохоронним нормам, а для моряків створено нормальні робочі умови.