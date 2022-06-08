В Україні вперше зафіксували зменшення кількості внутрішніх переселенців, – МОМ

Станом на 23 травня внутрішньо переміщеними особами в Україні були 7,13 млн людей, що становить 16,2% загального населення України.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Міжнародною організацією з міграції (МОМ), передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що цей показник зменшився майже на 900 тис. осіб (11%) із 3 травня. Це перше зафіксоване зменшення кількості ВПО в Україні з 24 лютого 2022 року.



Дослідження показало також збільшення кількості тих, хто повертається додому після переміщення – кількість цих людей досягла 4,5 млн осіб. Зокрема з-за кордону та переважно на північ країни (1,7 млн) і до Києва (941 тис.).



У той же час, більш ніж третина тих, хто повернувся, каже, що все ще почуває себе в небезпеці, а 9% опитаних готові покинути будинки знову в разі загострення війни. Також понад третину опитаних у центральних регіонах України та 21% у північних повідомили, що потребують ремонтних матеріалів.



Дослідження також підтвердило, що 64% тих, хто мав роботу до переїзду, втратили її, а кожен п'ятий переселенець повідомив про відсутність доходів. Через брак або суттєве скорочення доходів більше ніж 77% переселенців віддає перевагу грошовій підтримці, яка допомагає їм задовольнити нагальні потреби та отримати доступ до товарів та послуг.



Більше за інших внутрішньо переміщених осіб прийняли Київська (13%), Дніпропетровська (12%), Львівська, Харківська (по 8%) та Полтавська області. При цьому більшість ВПО походить із Харківської області (27%), Києва (16%), Донецької (16%), Київської (9%) та Запорізької (7%) областей.



Найбільше помітне зменшення кількості внутрішньо переміщених осіб спостерігається на заході України, у той час як на сході збільшилася кількість прийнятого переміщеного населення.

Загальна кількість переселенців у Києві зменшилася від початку травня, але порівняно з іншими макрорегіонами залишається низькою.



Серед дорослих переселенців: 64% – жінки, 36% – чоловіки, у 73% з них є діти.



Зазначається, що 35% знімають житло, 33% живуть у друзів або знайомих, 10% – у власному житлі в іншому регіоні, 4% – у центрах колективного розміщення, 1% – у підвалах та бомбосховищах.



Дослідження проводилося з 17 по 23 травня. Було опитано 2001 респондента старше 18 років з усіх регіонів, крім непідконтрольних уряду методом автоматизованого телефонного опитування (CATI).