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Лінію для експорту електроенергії з Хмельницької АЕС у Польщу відновлять до кінця року, – "Укренрего"

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электричество,энергетика,лэп

Україна та Польща планують відновити та ввести в експлуатацію високовольтну лінію електропередачі Хмельницька АЕС-Жешув з переведенням її на напругу 440 кВ до кінця 2022 року.

Про це на пресконференції повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо оптимістичні очікування, що протягом року, або навіть швидше, ми відновимо роботу цієї лінії", – сказав голова компанії.

За його словами, ця ЛЕП здатна на 25-30% збільшити український експортний потенціал.

Кудрицький додав, що лінія працюватиме у синхронному режимі, тобто до неї доступ матимуть усі учасники українського та європейського ринків.

Очікується, що відновлення роботи міждержавної ЛЕП Хмельницька АЕС-Жешув дозволить збільшити транскордонну торгівлю електроенергією між країнами та дасть змогу Україні отримувати понад 1 млрд євро щорічно.

За оцінкою міністра енергетики України Германа Галущенка, запуск лінії потенційно дозволить Україні збільшити експорт електроенергії до Польщі до 1 ГВт, що дозволить цій країні значною мірою замістити російські газ та вугілля.

Автор: Михайло Орлюк
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