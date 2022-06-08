Туреччина підтримала вимогу Росії скасувати санкції в обмін на розблокування українських портів

Туреччина підтримує вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в рамках механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі, повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

Торкаючись питання постачання зерна з портів України, турецький міністр зазначив, що Анкара вважає реалістичним план створення "зернового коридору" у Чорному морі.

За словами Чавушоглу, війна є загрозою не лише для судноплавства та торгівлі в Чорноморському регіоні, а й пов'язана з проблемами ширшого плану.

Міністр наголосив, що пріоритетом у цьому питанні залишаються перешкоди на шляху експорту продукції як з України, так і з Росії.

"Висунуто різні ідеї постачання українського зерна на міжнародні ринки. Серед останніх – ООН висунула свій план. Йдеться про план, що передбачає створення особливого чотиристороннього механізму співпраці за участю ООН, Росії, України та Туреччини, який також передбачає огляд суден. Туреччина вважає цей план життєздатним. Однак для цього, насамперед, потрібне схвалення Росії та України. Ми, у свою чергу, заявили, що готові організувати в Стамбулі зустріч для обговорення деталей механізму, запропонованого ООН", – сказав Чавушоглу.

Водночас він назвав виправданою вимогу Росії щодо скасування частини санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

"Туреччина також вважає цілком законними та виправданими вимоги російської сторони щодо усунення перешкод на шляху експорту товарів з РФ, в обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшника та олії з України", – заявив турецький міністр.

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На думку Чавушоглу, неправильно оминати це питання, стверджуючи, що російський експорт зернових та добрив не підпадає під санкції.

"Подібні заяви озвучуються останнім часом. Проте факт у тому, що цей процес охоплює такі сфери, як: страхування суден, логістику, послуги у сфері перевезень і банківські операції. Іншими словами, якщо світ потребує продукції з України та Росії, ми маємо спільно відкрити шлях для постачання. Важливо створити механізм, який забезпечить інтереси всіх сторін", – сказав турецький міністр.

Як повідомлялося, раніше США та Німеччина заявили, що не погодяться пом’якшити санкції проти Росії в обмін на відновлення експорту зерна з України.

Нагадаємо, сьогодні в Анкарі відбулася організована владою Туреччини зустріч, присвячена розблокуванню експорту зерна з українських портів, за участі голови російського МЗС Сєргєя Лаврова.

Водночас на початку тижня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.