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зерно (1684) порт (1320) Росія (11653) санкції (3449) Туреччина (1024) зернові (1095)

Туреччина підтримала вимогу Росії скасувати санкції в обмін на розблокування українських портів

Новини БізнесЦензор Влада Аграрний ринок

чавушоглу

Туреччина підтримує вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в рамках механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі, повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

Торкаючись питання постачання зерна з портів України, турецький міністр зазначив, що Анкара вважає реалістичним план створення "зернового коридору" у Чорному морі.

За словами Чавушоглу, війна є загрозою не лише для судноплавства та торгівлі в Чорноморському регіоні, а й пов'язана з проблемами ширшого плану.

Міністр наголосив, що пріоритетом у цьому питанні залишаються перешкоди на шляху експорту продукції як з України, так і з Росії.

"Висунуто різні ідеї постачання українського зерна на міжнародні ринки. Серед останніх – ООН висунула свій план. Йдеться про план, що передбачає створення особливого чотиристороннього механізму співпраці за участю ООН, Росії, України та Туреччини, який також передбачає огляд суден. Туреччина вважає цей план життєздатним. Однак для цього, насамперед, потрібне схвалення Росії та України. Ми, у свою чергу, заявили, що готові організувати в Стамбулі зустріч для обговорення деталей механізму, запропонованого ООН", – сказав Чавушоглу.

Водночас він назвав виправданою вимогу Росії щодо скасування частини санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

"Туреччина також вважає цілком законними та виправданими вимоги російської сторони щодо усунення перешкод на шляху експорту товарів з РФ, в обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшника та олії з України", – заявив турецький міністр.

Читайте також: Російські експортери поскаржилися на "приховані санкції" проти російського зерна

На думку Чавушоглу, неправильно оминати це питання, стверджуючи, що російський експорт зернових та добрив не підпадає під санкції.

"Подібні заяви озвучуються останнім часом. Проте факт у тому, що цей процес охоплює такі сфери, як: страхування суден, логістику, послуги у сфері перевезень і банківські операції. Іншими словами, якщо світ потребує продукції з України та Росії, ми маємо спільно відкрити шлях для постачання. Важливо створити механізм, який забезпечить інтереси всіх сторін", – сказав турецький міністр.

Як повідомлялося, раніше США та Німеччина заявили, що не погодяться пом’якшити санкції проти Росії в обмін на відновлення експорту зерна з України.

Нагадаємо, сьогодні в Анкарі відбулася організована владою Туреччини зустріч, присвячена розблокуванню експорту зерна з українських портів, за участі голови російського МЗС Сєргєя Лаврова.

Водночас на початку тижня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+33
турки хочуть і рибку з'їсти і на**й сісти. враховуючи те, що вони купляють крадене зерно, пропускають кораблі каців через канал, підтримує вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій тощо, нам потрібно завжди бути готовими до любої пакості з їх сторони
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08.06.2022 14:58
+25
Ну дужє смішно!!!
Одні хтять профіт в 25% на рівному місці, другі - зняття сануцій...
Ну бавтесь, чого там... Можете ще в дупу один одного поцідувати!
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08.06.2022 14:56
+24
Все просто - кацапи пообіцяли що здадуть курдів Анкарі, бо курді частково на фінансуванні кремля, турки від щастя обісралися, бо це для них вічний геморой. Думаю десь так.
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08.06.2022 15:16
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Що там турки заявили, хочуть від 25% знижки на зерно від нас? Потім перероблять в борошно і ось профіт? Шось Ердоган хитрити почав. Да ще ***** з під частини санкцій вивести
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08.06.2022 14:49 Відповісти
Все просто - кацапи пообіцяли що здадуть курдів Анкарі, бо курді частково на фінансуванні кремля, турки від щастя обісралися, бо це для них вічний геморой. Думаю десь так.
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08.06.2022 15:16 Відповісти
а як вірити обіцянкам русскіх, курди ще не вивчили? ви..буть потім разом з тими курдами.
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08.06.2022 23:47 Відповісти
*** їм а не курдів... курди схожі на нас, теж страждають від геноциду... ці срані "наддержави" вже всіх заібали в доску
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09.06.2022 00:34 Відповісти
Турки наші старі ,,друзі" ще із середніх віків.
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08.06.2022 18:19 Відповісти
Ердоган идет за руцким кораблем
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09.06.2022 14:10 Відповісти
Рука руку моет. Но самое противное и унизительное, что даже не пригласили. Не уважают власть.
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08.06.2022 14:56 Відповісти
санкції введені не через неможливість постачання зерна, щоб їх скасовувати за поставку його...
повязують неповязуване...
хай країни третього світу шукають можливості вивозу зерна
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08.06.2022 16:00 Відповісти
взагаліто всіх нас принизили.
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08.06.2022 23:49 Відповісти
ой, пофіг на приниження, головне вижити
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09.06.2022 00:35 Відповісти
Ну дужє смішно!!!
Одні хтять профіт в 25% на рівному місці, другі - зняття сануцій...
Ну бавтесь, чого там... Можете ще в дупу один одного поцідувати!
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08.06.2022 14:56 Відповісти
турки хочуть і рибку з'їсти і на**й сісти. враховуючи те, що вони купляють крадене зерно, пропускають кораблі каців через канал, підтримує вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій тощо, нам потрібно завжди бути готовими до любої пакості з їх сторони
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08.06.2022 14:58 Відповісти
Хамеліони .... Таких приспособлєнців ще світ не бачив .... Навчились як цигани викручуватись .....
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08.06.2022 14:59 Відповісти
не давати зерно. Нехай в кацапів купують
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08.06.2022 15:05 Відповісти
Туреччина підтримує вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в рамках механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів. Джерело: https://biz.censor.net/n3346700


Одною курвою побільшало. Це тепер Туреччина.
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08.06.2022 15:14 Відповісти
Ну вот, а то у нас из Турции прям такого братского союзника лепят, шо писец. Эти себе профит во всем найдут и в смертях украинцев также.
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08.06.2022 15:21 Відповісти
Сейча с многие Профит делают на смертях украинцев. К сожалению. Тут только выстоять и окрепнуть надо, что бы больше не попадать в такую ситуацию.
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09.06.2022 00:16 Відповісти
"многие" це хто саме ? така глобальна думка не розкрита, але "зрада" вже відчувається ...
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09.06.2022 12:05 Відповісти
Турция всю историю была сама-по себе и нискем надежных союзов не делала. Как и Китай. А что Турция дала Украине? ПРОДАЛА с выгодой для себя Байрактары и аж 1 подарила? Так Украинцы в Турции на отдыхе оставили в 100 раз больше денег. Хорошо что Турция не в ЕС инече была-бы второй хитрожопой Венгрией
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09.06.2022 01:56 Відповісти
турки не хочуть за караблем піти на@уй
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08.06.2022 15:43 Відповісти
Давайте посмотрим с другой стороны
Эрдоган ,,жалко ,, голодающих в Африке
А погибающих в Украине людей /детей / ?????
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08.06.2022 15:54 Відповісти
,,Голодающие а Африке" ето зерно навряд ли увидят. Дальше Босфора оно не пойдет.
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08.06.2022 18:13 Відповісти
Один из немногих положительніх моментов европейской бюрократии в том что они запрягают долго, но едут уже катком и остановить санкции на раз-два не получится как бі кто не хотел єтого.
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08.06.2022 15:56 Відповісти
Запахло Жареным. Запахло Жареным.
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08.06.2022 15:59 Відповісти
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08.06.2022 22:44 Відповісти
Так что этим пакетом Турция может ввести санкции против кацапов и потом их отменить, для Европы и США турецкие хотелки это так же, как и китайские пожелания : принимаются к сведению не более того.
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08.06.2022 15:59 Відповісти
Треба Турцію добавить в санкціонний список хай солідарність з парашою буде повна
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08.06.2022 16:02 Відповісти
Сотрудничество с Россией??? Охренели!!!!
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08.06.2022 16:05 Відповісти
В мене є краща ідея. Ми посилаємо Турків і мокш слідом за кораблем. Фігачим ракетами по флоту рф. По портам Севастополя. І відкриваємо сафарі на підводні човни рф. А потім продаємо зерно по ринковим цінам.
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08.06.2022 16:15 Відповісти
план Джонсона мені подобається більше)))
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08.06.2022 16:16 Відповісти
нацисты сказали что они не будут трогать торговые суда англии в то время когда лондон два месяца непрерывно бомбят, черчиль сейчас в гробу перевернулся
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08.06.2022 16:55 Відповісти
Пора з Туреччиною як стороною де проводяться (чи будуть проводитись) переговори закінчувати.
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08.06.2022 17:16 Відповісти
Туреччина отримує знижкк на купівлю 25%, раша отримує зняття санкцій, а шо в підсумку отримає Україна? О#уєнні ціни на хлібо-булочні вироби, це в кращому випадку,а в гіршому- нестачу продовольства. Вірити нашим верхам що у нас комори забиті не варто.
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08.06.2022 17:55 Відповісти
як гарно ропоряджаються чуим добром
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08.06.2022 18:04 Відповісти
Не, санкций лучше добавить, а порты разблокировать потоплением русского флота!
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08.06.2022 18:15 Відповісти
А еще говорят, будто шантаж террористов нельзя принимать...
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08.06.2022 19:03 Відповісти
Хм. Тобто робимо атомну бомбу. Багато атомних бомб.

Отримуємо санкції.
Під ними вбиваємо всіх кого хочемо. А потім беремо атомною бомбою в заручники якесь місто і кажемо щоб зняли санкції.
Оп ля і все готово маємо атомну зброю і не маємо санкцій.
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08.06.2022 19:19 Відповісти
турки приймають крадене з України зерно і ще мають наглість підтримувати крадіїв!
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08.06.2022 19:53 Відповісти
треба сказати "фас" африканським піратам - на пограбування расєйських кораблів. най самі собі добудуть цей хліб)))
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08.06.2022 19:59 Відповісти
Цікаво, африканцям потрібне зерно ? Най прижмуть інтереси рф у Африці.
А то сидять і чекають, коли їм зерно привезуть.
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08.06.2022 20:58 Відповісти
Ну, турки и не поддержали санкции против росии, поэтому и *** их кто слушать будет, чтобы снимать.
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08.06.2022 21:29 Відповісти
"Байрактар" звичайно гарна штука... Але візміть до уваги: нам їх не подарували, ми їх купили, професійно і вдало застосували - чим зробили турецькому виробнику не просто промоцію, а нєв'їbENNY рекламу їх чудової зброї!! А щодо бажання ердогана "всидіти на двох стільцях" - дупа може репнути навпіл! Тут як у тому анекдоті: "..або хрестик зніми - або труси натягни!" І ще: одна отака "маленька ложка дьогю"💩може зіпсувати усю ту здоровенну бочку з медом багаторічних добросусідських і 🤝 дружніх відносин😠 Оте шо зараз відбувається у Туреччині ще раз доводить: тирани та диктатори усіх мастей з усіх авторитарних країн завжди симпатизують одне одному та розуміються між собою "без слів", бо вони ОДНАКОВІ ЗА СВОЄЮ СУТТЮ - де б вони не знаходились!
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08.06.2022 21:36 Відповісти
байрактар - лайно, лагаюче лайно, ви бачили відео з американських дронів? - жодного лага, все гладенько !
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09.06.2022 00:40 Відповісти
ПНХ обое
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08.06.2022 21:48 Відповісти
Идти на сделки и компромисы с террористом означает стать его соучастником. Я уже молчу что такие сделки задабриваения террориста только подстегнут его к дальнейшей эскалации. И это будет только начало. Дальше нам отказаться от окупированных территорий взамен что рашисты не будут насиловать наших детей и обстреливать ракетами? Так можно было тогда с самого начала сдаться. Какой смысл армии если все равно придется капитулировать.
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08.06.2022 21:55 Відповісти
Тепер хто полетить в туреччину на відпочинок той точно буде туь кричати про 73%
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08.06.2022 23:17 Відповісти
Туркам не место в НАТО.
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08.06.2022 23:22 Відповісти
вместо оккупированной украинской территории пусть турки отдадут кацапам равноценную свою территорию.
все. можно снимать санкции.
мир дружба. жвачка.
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08.06.2022 23:24 Відповісти
Барыги ****. Турки в профите, раша в профите, а Украина кровавыми слезами умывается и должна еще думать о том, как не дать умереть с голоду африканцам. Оксюморон. Нахер всех послать и все! Не хотите голода в Африке? Приезжайте сами!
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08.06.2022 23:29 Відповісти
@Serb B

Відмазка про голод у Африці, воно «і в Африці» відмазка.
Нею користуються не лише турки чи ООН.

Насправді, проданий товар - то заробіток, а непроданий то збиток.
Продати хочуть і наші аграріі, і наша держава (щоб дістати податки).
Турки, звичайно, у цьому питанні падлюки, але насправді ніхто серйозно цей план з коридорами розглядати не збирається. Англійці точно не посилатимуть свою охорону, а ******* «охорона» та ще й з розмінованими портами - це пастка. Тому, як би сильно хтось не хотів продати свій товар, ніхто не збирається і не дасть одягнути на Украіну цього зашморга.

Не дочекаєтесь!💪
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09.06.2022 04:44 Відповісти
По поводу налогов - ошибка. Экспортеры зерна никогда не платили налогов. Никогда!!! Сальдо уплаты налогов агроэкспортерами было, есть и будет отрицательное за счет возмещения НДС из бюджета. При этом большая часть агроэкспорта - серого происхождения (приобретено у частников за наличные). Посмотрите данные об уплате налогов и возмещении НДС, например, Каргилл. Вопрос только в валютной выручке, но это зависит от возможностей государства проконтролировать её поступление.
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09.06.2022 07:26 Відповісти
кому треба зерно, той най і вивозить
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09.06.2022 00:38 Відповісти
Кому нужно зерно-тот пусть и ломает голову как защитить корабли во время следования. Санкции против Параши-это самое серьезное что сделала Европа против Парашки по сравнению с постоянными обещаниями дать тяжелое вооружение и которые только время тянут но не дают. Тоесть санкции должны только усиливаться а не ослабляться В Африке без зерна люди будут голодать? А в Украине без тяжелого оружия у ВСУ народ тоже УМИРАЕТ и некоторые голодали в освжденныз городах-жизнь Африканцев важнее жизни Украинцев?
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09.06.2022 02:00 Відповісти
Вроде хрен знает когда еще говорили, что Британия нам ракеты Brimstone передала, которыми можно кацапский флот набутылить. И тут происходят какие-то епучие переговоры, вместо того, чтобы этими ракетами разблокировать море. Нихера не понятно в этих мутках...
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09.06.2022 05:14 Відповісти
Продажні турки. Їм лише аби торгувати, а там хоч і трава не рости.
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09.06.2022 07:14 Відповісти
Турки получили скидку на газ і на нафту))) от вам турки)))
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09.06.2022 08:17 Відповісти
не удивительно, помидоры ведь гниют.
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09.06.2022 09:42 Відповісти
Яка підарасня...
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09.06.2022 11:19 Відповісти
а турки і не накладали санкцій на москалів, то що будуть знімати?
хитрожопа рожа хай іде разом з армянським коньом н...й
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09.06.2022 11:50 Відповісти
Які можуть бути домовленості з турками?
Прочитайте трилогію В. Малика "Посол Урус-шайтана", дилогію Зінаїди Тулуб-"Людолови"
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09.06.2022 11:56 Відповісти
Забаганки їх обох так і повинні залишитися забаганками.
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09.06.2022 13:01 Відповісти
.
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09.06.2022 13:28 Відповісти
предлагаю Турции снять все санкции с Рашки, которые она на нее наложила в обмен на разблокирование портов))
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09.06.2022 13:42 Відповісти
торговый оборот 50-60 мрлд. в этом году будет. цена на газ стабильна, млн. 5 туристов прилетит. Курс лиры вырос в 4 раза, до 17. Вы думаете ради Украины они введут санкции.
Пока байрактары поставляют, и закрыт босфор с воздухом в сирию это максимум. Не сделают они больше.
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09.06.2022 14:23 Відповісти
Тіко Туреччина санкції не підтримала. Так що може засунути свою підтримку роісі в одне місце одній старій очкастій клячі
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09.06.2022 14:41 Відповісти
 
 