БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
914 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
7 492 26
бензин (1021) Закарпаття (249) Микита Віктор (1)

Закарпатські компанії не будуть постачати пальне в інші регіони, – голова ОВА (оновлено)

Новини БізнесЦензор Транспорт

микита

Закарпатські місцеві паливні компанії відмовляються постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу саме Закарпаття.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віктор Микита у Telegram.

За його словами, компанії відмовилися від постачань "навіть попри надрентабельні пропозиції".

"Ми створили механізми та умови, завдяки яким імпорт нафтопродуктів з країн ЄС здійснюється максимально швидко, без штучних перешкод, бюрократії тощо", – наголосив Микита.

За словами очільника Закарпаття, усі місцеві постачальники займають 40% ринку, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни.

Пізніше Микита видалив цей допис, заявивши, що його не правильно зрозуміли і про блокування транзиту палива в інші регіони у ньому не йдеться.

Водночас він підтвердив, що закарпатські імпортери палива пообіцяли не продавати його за межі регіону.

"Ми не впливаємо на транзит палива. Це питання державного рівня. Йшлося про місцевих підприємців, для яких ми створили сприятливі умови імпортування палива та логістики, щоб уникнути паливної кризи в області. У відповідь підприємства відмовилися спекулювати на ціні та продавати своє паливо дорожче за межі регіону", – написав голова Закарпатської області.

Згодом він також опублікував повідомлення, у якому йдеться про сприяння з боку Закарпатської ОВА у забезпеченні швидкої логістики для постачання палива з Румунії на запит одного з національних операторів ринку нафтопродуктів.

Як повідомлялося, прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та за пальним в країни Євросоюзу.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Це типу федералізація чи навіть феодалізація виходить . . .
Ми одна країна і тут не має бути такого підходу - а якби напад був з цього боку і у Закарпатті було би пекло, а нам якийсь умовний Херсон казав : "Ми не будемо надсилати продукти харчування, собі склади заб'ємо про всяк випадок . . ."
Це неправильно. Ми одна країна, тому треба допомагати. Тим більше, що за перевалом паливо треба не тільки цивільним, а і спецслужбам, і військовим . . .
показати весь коментар
08.06.2022 17:24
+13
Пуьлічно звернути шию і поставити нового голову.
показати весь коментар
08.06.2022 18:51
+13
"Водночас він підтвердив, що закарпатські імпортери палива пообіцяли не продавати його за межі регіону." - а можно услышать полный перечень этих закарпатских импортёров ?
показати весь коментар
08.06.2022 20:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це типу федералізація чи навіть феодалізація виходить . . .
Ми одна країна і тут не має бути такого підходу - а якби напад був з цього боку і у Закарпатті було би пекло, а нам якийсь умовний Херсон казав : "Ми не будемо надсилати продукти харчування, собі склади заб'ємо про всяк випадок . . ."
Це неправильно. Ми одна країна, тому треба допомагати. Тим більше, що за перевалом паливо треба не тільки цивільним, а і спецслужбам, і військовим . . .
показати весь коментар
08.06.2022 17:24 Відповісти
Таке стається тому, що центральна влада любить українських гнид. Зеленський агу, просипайся.
показати весь коментар
09.06.2022 09:38 Відповісти
Валадимєр Алєксандравіч! Ввєдітє вайска...
показати весь коментар
08.06.2022 18:17 Відповісти
капець, скільки дурників при владі. просто інколи диву даєшся. Частенько складається враження, що їм там пороблено - входить таке чудо в кабінет і мізки зникають чарівним способом.
Однак все простіше - їх таких дупоголових підбирають, щоб розумнішими баранів з ОП не були, особливо на чолі з Видатним Відосіком.
показати весь коментар
08.06.2022 18:20 Відповісти
Ну, орки кацапські ж саме Закарпатську область штурмують, не може пан полковник СБУ Микита паливо "за межі регіону" продавати
показати весь коментар
08.06.2022 18:42 Відповісти
Пуьлічно звернути шию і поставити нового голову.
показати весь коментар
08.06.2022 18:51 Відповісти
"Водночас він підтвердив, що закарпатські імпортери палива пообіцяли не продавати його за межі регіону." - а можно услышать полный перечень этих закарпатских импортёров ?
показати весь коментар
08.06.2022 20:09 Відповісти
Після остаточного розгрому параші та нашої Перемоги - наступним кроком має стати АНТИТЕРОРИСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ у закарпатті! Там аж зад@фуя розвелось усіляких екстремістських мадярських сеператистів-********! Вони може й чекали як і їх бонза орбан - шо ***** знищить Україну і вони швиденько прианшлюсяться до мадярщини,🤬 та не так сталося - як цим під@рас@м гадалося!!
показати весь коментар
08.06.2022 21:45 Відповісти
А на рівні держави - ПРОВЕСТИ ТОТАЛЬНУ ПЕРЕВІРКУ тих підприємств і провести ПОВНИЙ АУДИТ їх відверто антиукраїнської економічної діяльності! З арештом усіх їх активів на час слідства!
показати весь коментар
08.06.2022 21:49 Відповісти
Ну и что? Ну окажеться, что все топливо венгерское, дешевое. Если перекрыть этот краник, все закарпатцы тут же отделятся
показати весь коментар
09.06.2022 11:23 Відповісти
То бізнес , і нічого особистого.
показати весь коментар
08.06.2022 22:13 Відповісти
Только я один вижу в заявлениях этого Головы явный сепаратизм? Если местные власти хотят стимулировать низкую цену и достаточность топлива-пусть снижают местные налоги на продажу топлива на их местных АЗС,но запрещать вывозить топливо по всей стране-это чистый сепаратизм. Тоесть Закарпатье ползуется границей с ЕС а остальные области Украины должны лапу сосать поскольку у них нет границы с ЕС и близости и иностранным поставщикам?
показати весь коментар
09.06.2022 02:09 Відповісти
В этом регионе мафия такая, что итальянцам и не снилась. Ничего что другие регионы платят жизнями своими жителей за то, что бы у Закарпатского региона бензинчик под боком был? В нашей стране коррупция наносит ущерб не меньше, чем расейское вторжение. После войны украинский народ должен начать чистку власти, иначе вся победа будет коту под хвост.
показати весь коментар
09.06.2022 07:10 Відповісти
Сепаратисти з Закарпаття піднімають голову!
показати весь коментар
09.06.2022 08:36 Відповісти
А хто би сумнівався. Мадяри і в Україні мадяри. Я лиш не розумію чому вони досі в Україні, чому їх не випруть на їхню батьківщину. Це потенційні зрадники!
показати весь коментар
09.06.2022 09:06 Відповісти
По-ходу Коля-каклета-митбол не зря в Ужгороде жопу грел)))) Героическая оборона Ужгорода не дала зарубежному натовскому топливу расползтись по нашей стране! А если и расползётся, то только туда, куда скажет Коля... Балога курит)))
показати весь коментар
09.06.2022 09:12 Відповісти
дать условно за сепаратизм и снять с должнгости публично....
показати весь коментар
09.06.2022 09:18 Відповісти
Не будуть поставляти пальне для інших регіонів, тому, що не стріляють.
показати весь коментар
09.06.2022 09:34 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський призначив Віктора Микиту головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
показати весь коментар
09.06.2022 10:12 Відповісти
Он всех голов назначал вообще то.
Но эту голову надо точно чем то тяжелым лечить.
Идет война, сейчас приоритет снабжения топливом всех военных, невзирая на региональную принадлежность!
показати весь коментар
09.06.2022 10:48 Відповісти
у нас тут волонтерам та ЗСУ палива не вистачає.... закарпаття у нас теперь щось по типу угорщини в ЕС? у вас там війни немає? всих власників або іх дітей на передову!!! тоді точно пальне поїде по країні, тварини кончені
показати весь коментар
09.06.2022 11:33 Відповісти
Закарпаття - це що, окрема республіка?!!! Чим там взагалі займаються державні органи, разом з недогубернатором?! Цих пісюнів наставими керувати, мать вашу!
показати весь коментар
09.06.2022 11:39 Відповісти
Ну,а власть в этой стране есть?? И как она на такие заявления отреагировала?? Это что еще за мансы,****** уже окончательно захватили Закарпатье и теперь,будут диктовать всей Украине изнутри? Где гунявый мальчик,занят записыванием очередного своего идиотского видосика??
показати весь коментар
09.06.2022 12:45 Відповісти
 
 