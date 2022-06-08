Україна надіслала Євросоюзу пропозиції щодо сьомого пакету санкцій, – Кулеба

Україна надіслала Європейському Союзу листа із пропозиціями щодо сьомого пакету санкцій.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

"Я сьогодні підписав лист на ЄС та країни-члени із пропозиціями щодо того, які наступні санкції бачить Україна", – сказав він.



За словами міністра, "враховуючи те, що Росія все ще націлена воювати, тиск санкцій треба підвищувати".



Кулеба наголосив, що Україна наполягає на тому, що сьомий санкційний пакет ЄС має бути ухвалений якнайшвидше.



"В основу цього листа ми поклали пропозиції групи Єрмака-Макфола за трьома напрямками. Перше – це нові секторальні санкції у сферах енергетики, фінансів та торгівлі. Друге – це дорожня карта нових персональних санкцій проти російських олігархів, високопосадовців та керівників державних підприємств. Третє – це закриття вже виявлених лазівок для обходу та ухилення від санкцій", – додав міністр.



Він заявив, що завдання і для ЄС, і для Групи семи, і для інших провідних гравців, які беруть участь у політиці санкцій, дуже просте. "Треба вбити російський експорт", – сказав Кулеба.

Як повідомлялося, 3 червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі. Відповідні рішення оприлюднено у Офіційному журналі ЄС та набули чинності.

Санкції передбачають часткову заборону на імпорт російської нафти (крім імпорту трубопроводами), відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT російського "Сбєрбанку", заборону мовлення в ЄС для трьох російських пропагандистських телеканалів, заборону на експорт низки товарів та технологій в РФ та розширення санкційних списків.