Єврокомісія створила платформу для підтримки експорту українських товарів

Європейська Комісія у межах плану заходів створення "Шляхів солідарності", офіційно запустила Платформу Україна-ЄС, для зв’язків з бізнесом – EU-Ukraine business matchmaking platform.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Платформа створена на базі European Enterprise Network (EEN) для європейського і українського бізнесу та спрямована на встановлення ділових контактів і спрощення логістичних операцій для експорту та імпорту товарів з/в Україну.

Зазначається, що зацікавлені сторони можуть безкоштовно зареєструватися на сайті, публікувати свої профілі і шукати відповідних ділових партнерів та можливості реалізації своїх експортних пропозицій.

"Відповідна платформа спрямована на підтримку українського експорту, встановленню контактів між європейським бізнесом, який пропонує транспортні послуги та/або можливість зберігання товарів, та українськими компаніями/трейдерами, а також дає можливість знаходити логістичних партнерів для експорту своєї продукції до держав-членів ЄС та третіх країн", – йдеться у повідомленні.

Платформа зосереджена на таких секторах, як логістика: збут, закупівля, транспорт, зберігання, перевалка; сільгоспвиробництво та переробка; експорт та імпорт сільськогосподарської продукції; експорт та імпорт харчових продуктів; експорт та імпорт сировини: деталей для агротехніки, металу, деревини, мінеральних добрив, бензину, дизельного палива тощо.