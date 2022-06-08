Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% на кінець 2022 року, тоді як квітневий прогноз передбачав 15%.

Про це повідомив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі, передає Інтерфакс-Україна.



"Зростає інфляційний тиск. Таким чином, на даному етапі очікується, що інфляція продовжить зростати і може досягти 20% у грудні (проти 15% у наших квітневих прогнозах)", – сказав він в інтерв'ю агентству.



За його словами, зростання інфляційного тиску, зокрема, обумовлено необхідністю покриття бюджетних потреб у березні-травні за рахунок монетизації Нацбанку.



"Міжнародні партнери визнали фінансові проблеми та виділили близько $20 млрд на фінансування допомоги Україні. Незважаючи на ці значні зобов'язання, терміни їх погашення будуть, як і раніше, мати вирішальне значення для задоволення поточних потреб України", –зазначив регіональний директор СБ.



При цьому Світовий банк залишив незмінним прогноз падіння ВВП України у 2022 році на рівні 44%.



"Але через тривалу війну, коли в деяких регіонах України все ще тривають бойові дії, ми не можемо бути впевненими у наших попередніх прогнозах щодо відновлення у середньостроковій перспективі", – зазначив Банерджі.

Як повідомлялося, Світовий банк схвалив додаткове фінансування Україні на $1,5 млрд. Ці кошти будуть використані на виплати зарплатні державним службовцям та вчителям.