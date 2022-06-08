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Французький холдинг придбав українську мережу магазинів парфумерії Brocard, – ЗМІ

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

brocard

Українську мережу магазинів Brocard купив французький парфумерний холдінг Philippe Benacin Holding.

Про це повідомляє RAU із посиланням на лист Brocard Україна компаніям-партнерам.

Так, французький холдинг придбав 100% власників двух провідних українських компаній, що працюють у косметично-парфумерні сфері: ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон". Водночас сума угоди не розголошується.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що угода була завершена ще 23 травня 2022 року, про що було проінформовано Антимонопольний комітет України.

Після оформлення всіх документів Philippe Benacin Holding буде єдиним власником як ТОВ "Брокард Україна", що займається роздрібною торгівлею косметикою та парфумерією, так і ТОВ "Егзагон", яке є одним з найбільших дистрибуторів України у сфері товарів для краси.

Із 2010 року Brocard Ukraine належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компанії (як й ТОВ "Егзагон") була власниця російської мережі "Л’Этуаль" Тетяна Володіна.

Філіп Бенасін, співвласник і засновник холдингу, також є співвласником, головою та головним виконавчим директор Interparfums – великої компанії на міжнародному ринку косметики та парфумерії.

Автор: Юлiя Недашківська
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*** редьки не слаще!- от одних ублюдков, перешло в руки других *********! Вот так всю Украину и распродадут по кускам.. А что?,- самое время!
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09.06.2022 17:14 Відповісти
 
 