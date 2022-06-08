Нацкомісія позапланово перевірить три енергокомпанії через скарги споживачів
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Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) проведе позапланові невиїзні перевірки ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ТОВ "Київські енергетичні послуги" та АТ "Прикарпаттяобленерго".
Постанови про проведення таких перевірок були ухвалені 7 червня, передає пресслужба регулятора.
Зазначається, що підставою для них стали звернення та скарги споживачів про незадовільне надання вказаними підприємствами послуг у сфері електроенергетики.
"Зокрема, оператор системи розподілу електричної енергії "ДТЕК Київські електромережі" та електропостачальник ТОВ "Київські енергетичні послуги" не дотримувалися ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу відповідно та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, в частині комерційного обліку спожитої електроенергії", – йдеться у повідомленні.
В свою чергу, АТ "Прикарпаттяобленерго" не дотримувалось вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електроенергії, при здійсненні тимчасового приєднання електроустановок споживача до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану.
"НКРЕКП й надалі реагуватиме на усі звернення та скарги споживачів в разі порушення їх законних прав щодо користування послугами, що надаються суб’єктами господарювання-ліцензіатами", – наголошують у Нацкомісії.
Водночас, регулятор закликає ліцензіатів дотримуватись вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії.
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