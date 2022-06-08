Нацкомісія позапланово перевірить три енергокомпанії через скарги споживачів

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) проведе позапланові невиїзні перевірки ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ТОВ "Київські енергетичні послуги" та АТ "Прикарпаттяобленерго".

Постанови про проведення таких перевірок були ухвалені 7 червня, передає пресслужба регулятора.

Зазначається, що підставою для них стали звернення та скарги споживачів про незадовільне надання вказаними підприємствами послуг у сфері електроенергетики.

"Зокрема, оператор системи розподілу електричної енергії "ДТЕК Київські електромережі" та електропостачальник ТОВ "Київські енергетичні послуги" не дотримувалися ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу відповідно та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, в частині комерційного обліку спожитої електроенергії", – йдеться у повідомленні.

В свою чергу, АТ "Прикарпаттяобленерго" не дотримувалось вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електроенергії, при здійсненні тимчасового приєднання електроустановок споживача до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану.

"НКРЕКП й надалі реагуватиме на усі звернення та скарги споживачів в разі порушення їх законних прав щодо користування послугами, що надаються суб’єктами господарювання-ліцензіатами", – наголошують у Нацкомісії.

Водночас, регулятор закликає ліцензіатів дотримуватись вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії.