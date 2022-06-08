У Києві оштрафували 33 АЗС через завищення цін на пальне

У травні Головне управління Держпродспоживслужби у Києві розпочало 107 перевірок автозаправних станцій на дотримання цінової дисципліни.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, станом на 6 червня було завершено 56 перевірок столичних АЗС. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 станціях.

Зазначається, що внаслідок трьох перевірок було встановлено порушення пункту 4 частини 1 статті 20 Закону України "Про ціни і ціноутворення", а саме створення перешкод посадовим особам на загальну суму 102 тис. грн.

"По 33 перевірках було встановлено, що суб’єктами господарювання було отримано необґрунтовано одержану виручку на загальну суму в розмірі 707 015 грн, за що передбачено адміністративно-господарські санкції у розмірі 100% необґрунтовано одержаної виручки (загальна сума необґрунтовано одержаної виручки та штрафу складає понад 1,4 млн грн)", – йдеться у повідомленні.

Водночас за підсумками 20 перевірок порушень законодавства не встановлено. Наразі триває ще 27 перевірок.

Як повідомлялося, для вирішення дефіциту палива в країні Кабінетом міністрів України було скасовано державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне. При цьому суб'єкти господарювання, як і раніше, зобов'язані завчасно декларувати ціни у разі їх підвищення.

Нагадаємо, 17 травня міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що Оперативний штаб при Кабінеті міністрів ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, однак називала певні "граничні ціни". "При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин – не більше 52 грн", – пообіцяла вона.