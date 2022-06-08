Люксембург заморозив російські активи на 4,3 мільярда євро

На сьогоднішній день люксембурзькі оператори заморозили активи підсанкційних російських фізичних та юридичних осіб на суму 4,26 млрд євро.

Як повідомляє міністерство фінансів Люксембургу, йдеться про банківські рахунки та цінні папери.

Загалом до санкційного списку потрапили понад 90 осіб та 1100 компаній з РФ.

Нагадаємо, що Євросоюз із початку вторгнення РФ в Україну заморозив активи російських олігархів на майже 10 млрд євро.

Як раніше повідомляв голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков, країни Європи, Сполучені Штати, Японія та інші партнери України заморозили вже понад $1 трлн активів, що належать РФ, російських олігархам та чиновникам.