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Новини Енергетика
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ENTSO-E погодило поетапне розширення експорту української електроенергії в Європу, – "Укренерго"

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електроенергія

Оператори систем передачі Континентальної Європи вирішили дати позитивну відповідь на запит НЕК "Укренерго" про відновлення експорту електроенергії з України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Щоб розпочати поетапне збільшення чистої пропускної спроможності експортного напрямку, необхідно було виконати шість технічних передумов для схвалення з боку Регіональної групи Континентальної Європи. Такі заходи потрібні для забезпечення стабільності роботи об’єднаної мережі та збільшення спроможності гасити низькочастотні коливання", – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.

"Сьогодні енергосистема України працює в режимі пробної аварійної синхронізації, це означає, що експортно-імпортні операції з європейськими контрагентами не проводяться. Проте як українська, так і європейська сторони розглядають можливість поетапного збільшення обсягів експорту, що було б взаємовигідним", – наголосили в компанії.

По-перше, "Укренерго" розглядає можливість початку експорту електроенергії до європейських країн як можливість забезпечити додаткову ліквідність на ринку електроенергії та отримати додатковий прибуток.

"В умовах воєнного стану та активних бойових дій українській енергетиці важко зберегти довоєнні фінансові показники. Враховуючи це, початок експорту електроенергії може стати економічно обґрунтованою альтернативою новим позикам і кредитам", – зазначили в "Укренерго".

По-друге, постачання низьковуглецевої електроенергії з України значно посилить енергетичну безпеку в регіоні Центральної та Східної Європи. "Водночас поставки електроенергії з України могли б покрити деяку частку споживання електроенергії в цих країнах і зменшити їхню залежність від РФ", – пояснили в компанії.

При цьому в "Укренерго" чітко розуміють, що для переходу з пробного режиму на постійну синхронізацію та запуску повноцінного експорту електроенергії з України необхідно виконати низку технічних заходів, які забезпечать стабільність роботи енергосистеми в нових умовах об’єднаної роботи.

Наголошується, що як оператор системи передачі "Укренерго" активно працює та продовжуватиме працювати над впровадженням цих технічних заходів.

Автор: Юлiя Недашківська
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Низкие финансовые показатели не мешают гандонам из Укрэнерго получать полумилионные зарплаты в военное время. Что вообще творится? На байрактары деньги собирают в Литве, а шикуют чиновники в Украине.
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08.06.2022 11:37 Відповісти
До війни електроенергії бракувало і через арахамівські прокладки купляли в РБ. Зараз стільки електроенергії, що не мають куди дівати. Слуги - це курви з розряду "купи-продай".
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08.06.2022 12:40 Відповісти
Це інакше працює. Енергії завжди більше чим достатньо. Просто АЕС не можуть видавати різну кількість. А люди ніччю сплять і практично не споживають тому є проблема піків...
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08.06.2022 22:46 Відповісти
Ну, ніби домовляються щодо будівництва 9 реакторів AP1000. У яких ніби є функція "маневрування". Це дуууууже не дешево. Але це і дуууууже потенційно вигідно, бо ЄС не дуже планує будувати нові АЕС, а в України ніяких особливих застережень щодо цього немає.

А 10 ГВт додаткових потужностей - це +25% до потужності електрогенерації України.
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09.06.2022 11:39 Відповісти
 
 