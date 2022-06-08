"Нафтогазу" потрібно $8 мільярдів на імпорт газу, – Вітренко
Новини БізнесЦензор Енергетика
Український газовий сектор зберігає працездатність, демонструючи стійкість та надійність навіть в умовах війни, але йому потрібна зовнішня допомога для підготовки до накопичення природного газу до опалювального сезону.
Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час виступу на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.
"Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд кубометрів газу", – сказав він.
"За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд", – додав Вітренко.
За його словами, це є значною проблемою, але зараз ведеться робота з урядом США над пошуком більш комерційних шляхів, фінансових гарантій.
"Навіть розглядається такий варіант, як використання газу в рамках ленд-лізу", – зазначив голова "Нафтогазу".
Він наголосив, що нафтова інфраструктура України сильно постраждала від війни: два з двох нафтопереробних заводів, в основному, знищені російськими ракетами, нафтобази, нафтова інфраструктура значно пошкоджена.
"Але ми продовжуємо видобувати газ, зберігати газ, транспортувати газ, навіть деякі сміливі європейські компанії з початку війни завезли певний обсяг газу на зберігання до наших підземних газосховищ. Так що з цієї точки зору, знову ж таки, Україні потрібна допомога, але ми демонструємо нашу стійкість", – наголосив Вітренко.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів напередодні доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах (ПХГ) до початку опалювального сезону до 19 млрд кубометрів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обсяги власного видобутку уряд оцінює на рівні від 16 до 19 млрд кубометрів, споживання – від 21 до 24 млрд кубометрів.
"Відповідно, частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо", – зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Шикарно розпиляли і відремонтували дороги, по яких так зручно їздити рашистським танкам - з Криму до Херсону всього 6 годин
Во время войны ведь дороги в первую очередб нужно.И про войну Западная пресса, та которая "хуже Скабеевой", врала, ведь в Мае все на шашлыки пошли, да?!
чи в 2015 йому дороги завадили в дебальцево приїхати?
ну дістали, чесне слово.
За південь треба дуже спитати, ну прям дуже. тільки це робити будете не ви, ваші ботоколеги, чи сивочола месія.
Я дуже сподіваюсь що за ці всі "про***и", як каже арестовичка, спитають військові. у них на то є повне право і можливості.
а про дороги - досить. вдягніть лапті, сядьте на воза, і катайтесь поганими дорогами.
з 2014 війна йде, де ракети з цього часу? те що КБ Луч зробив, то справді молодці. Але де замовлення з того часу?
Взяли з 2019 і тішитесь як дурень фантіку.
Слухайте, мені побарабану, я за нього в другому турі голосувати не збираюсь, ще Україну відстояти треба. А вони вже політику включили, граються.
Чому за 3 роки нічого не робилось, а де стіна? де укріплення? Порти та акваторія чорного моря замінована, правда? На південь подивіться, скільки там зрадників серед влади. І зеленої, і кольорової, без різниці. з 2014 жодного колаборанта не засудили.
на 50 млрд кажете? подивіться бюджет. з 2019, з цими локдаунам, епідеміями, у нас тільки но почала економіка оживати. так, втулили в інфраструктуру, проблема раціональних людей, те що вони інших теж раціональними вважають. і повномаштабне вторгнення з 5ти напрямків, якось геть не вкладається в раціональність. Всі думали що обмежиться Донбассом.
Ну хотів він лишити по собі дороги, бо не вірив у війну. А ви вірили? прям всі ці роки готувались, робили запаси, пальне, продукти, запасні відходи? вірили? ну то стуліться прошу, поговоримо після перемоги, коли будемо порядок наводити на вулицях міста.
Что частный газ продаете -- это точно
Кому война --- кому мать родна
Промисловість України завдяки ракетам могила. Україні хватає свого газу. Населення мало газу споживало. А скільки у нас виїхало біженцями...
СБУ, ДБР - Ауууууууууу !!!
Спите, курва!
Так население дало вам деньги заложенные в тарифы для закупки 6 мллрд.куд. газа в прошлом году . Газ в прошлом году не был закуплен. Так что закупайте за свой счет.
Или выкладывайте из карманов прикарманенные под шумок деньги. Ведь население и не только, весь прошлый и этот год платили за потребляемый газ. Деньги у Вас осели. Так где они?