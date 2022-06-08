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"Нафтогазу" потрібно $8 мільярдів на імпорт газу, – Вітренко

Новини БізнесЦензор Енергетика

витренко

Український газовий сектор зберігає працездатність, демонструючи стійкість та надійність навіть в умовах війни, але йому потрібна зовнішня допомога для підготовки до накопичення природного газу до опалювального сезону.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час виступу на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

"Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд кубометрів газу", – сказав він.

"За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд", – додав Вітренко.

За його словами, це є значною проблемою, але зараз ведеться робота з урядом США над пошуком більш комерційних шляхів, фінансових гарантій.

"Навіть розглядається такий варіант, як використання газу в рамках ленд-лізу", – зазначив голова "Нафтогазу".

Він наголосив, що нафтова інфраструктура України сильно постраждала від війни: два з двох нафтопереробних заводів, в основному, знищені російськими ракетами, нафтобази, нафтова інфраструктура значно пошкоджена.

"Але ми продовжуємо видобувати газ, зберігати газ, транспортувати газ, навіть деякі сміливі європейські компанії з початку війни завезли певний обсяг газу на зберігання до наших підземних газосховищ. Так що з цієї точки зору, знову ж таки, Україні потрібна допомога, але ми демонструємо нашу стійкість", – наголосив Вітренко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів напередодні доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах (ПХГ) до початку опалювального сезону до 19 млрд кубометрів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обсяги власного видобутку уряд оцінює на рівні від 16 до 19 млрд кубометрів, споживання – від 21 до 24 млрд кубометрів.

"Відповідно, частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо", – зазначив він. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
У Бєні попросіть. Йому газ в 2а рази дешевше продаєте, то і транспортировка буде дешевша від риночної.
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08.06.2022 15:23
+7
ви ж там у газпрома виграли більше. навіть премії ти ублюдок отримував. Де гроші?
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08.06.2022 15:17
+7
Шановні дописувачі, питання не у нафті, а в газі. Ви поміркуйте, що плете ця особина: Україні потрібно імпортувати біля 6 млрд. куб газу, бо свого 16-19 млрд. буде бракувати. Це кому він лапшу на вуха вішає? Третина промисловості зруйнована, виробничі потужності можуть бути відновлені не раніше 2-3 років після закінчення війни, а отже і споживання газу значно впаде. Вся нафтопереробка (яка на газу) також наказала "довго жити".Тому для населення і бюджетних установ газу власного видобутку більш ніж достатньо. А цей "спеціаліст" хоче ще хапнути 8 млрд. доларів ніби-то для "Нафтогазу" і це в умовах війни. Гнати такого пройдисвіта чим по далі. Із за такого корисного ідіота ВСУ недоотримають озброєння на 8 млрд., якого так нам бракує. Цей недоумок з ленд-лізу задумав ще напиляти. Пиляли на великому крадівництву, будували дороги, "Нафтогаз" навіть в долі давав кошти, а тепер що трапилось? Тільки справжній аудит і камера з виглядом на схід, щоб зрозуміло що насправді війна....
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08.06.2022 20:44
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А полтавську нафту де Нафтогаз чи кабмін збираються переробляти? Як там з міні НПз?
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08.06.2022 13:03 Відповісти
Шановні дописувачі, питання не у нафті, а в газі. Ви поміркуйте, що плете ця особина: Україні потрібно імпортувати біля 6 млрд. куб газу, бо свого 16-19 млрд. буде бракувати. Це кому він лапшу на вуха вішає? Третина промисловості зруйнована, виробничі потужності можуть бути відновлені не раніше 2-3 років після закінчення війни, а отже і споживання газу значно впаде. Вся нафтопереробка (яка на газу) також наказала "довго жити".Тому для населення і бюджетних установ газу власного видобутку більш ніж достатньо. А цей "спеціаліст" хоче ще хапнути 8 млрд. доларів ніби-то для "Нафтогазу" і це в умовах війни. Гнати такого пройдисвіта чим по далі. Із за такого корисного ідіота ВСУ недоотримають озброєння на 8 млрд., якого так нам бракує. Цей недоумок з ленд-лізу задумав ще напиляти. Пиляли на великому крадівництву, будували дороги, "Нафтогаз" навіть в долі давав кошти, а тепер що трапилось? Тільки справжній аудит і камера з виглядом на схід, щоб зрозуміло що насправді війна....
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08.06.2022 20:44 Відповісти
ви ж там у газпрома виграли більше. навіть премії ти ублюдок отримував. Де гроші?
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08.06.2022 15:17 Відповісти
Якщо хто забув, то нагадую, що гроші з Нафтогазу переказали на Велике Крадівництво.
Шикарно розпиляли і відремонтували дороги, по яких так зручно їздити рашистським танкам - з Криму до Херсону всього 6 годин
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08.06.2022 19:47 Відповісти
А коли ти по цих дорогах до війни їздив, то напевно так собі та своїм попутникам казав : "От гниди зелені, нащо нам ці дороги, краще б ми зараз по пральній дошці тряслися, чи хвилями пересувалися на швидкості 30кмч, ями оминаючи, ци в ці ями влітали, бо дуже ********** на сто ходову ремонтувати". Якось так ?
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09.06.2022 07:40 Відповісти
когда дороги строили(пилили деньги) - вместо "нептунов", "стугн" и вместо СВОИХ тактических ракет - аналоги которых до сих пор выпросить на Западе не могут, когда разминировали на Донбассе и возле Крыма, это по мнению зелебобиков правильно? Как потом русня красиво по этим дорогам до Бучи доехала, до Мариуполя, до Херсона и Мелитополя правда "красиво"? Зато на СТО многим ехать не пришлось, многих кацапы убили и у них уже проблем совсем нет, никаких.

Во время войны ведь дороги в первую очередб нужно.И про войну Западная пресса, та которая "хуже Скабеевой", врала, ведь в Мае все на шашлыки пошли, да?!
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09.06.2022 08:41 Відповісти
слухайте, ну перестаньте цей брєд поширювати. ще скажіть що пуйло побачив наші дороги, і вирішив напасти, бо саме час?
чи в 2015 йому дороги завадили в дебальцево приїхати?
ну дістали, чесне слово.
За південь треба дуже спитати, ну прям дуже. тільки це робити будете не ви, ваші ботоколеги, чи сивочола месія.
Я дуже сподіваюсь що за ці всі "про***и", як каже арестовичка, спитають військові. у них на то є повне право і можливості.
а про дороги - досить. вдягніть лапті, сядьте на воза, і катайтесь поганими дорогами.
з 2014 війна йде, де ракети з цього часу? те що КБ Луч зробив, то справді молодці. Але де замовлення з того часу?
Взяли з 2019 і тішитесь як дурень фантіку.
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09.06.2022 12:48 Відповісти
Якщо хтось критикує Бубочку, прихильники "какая разніца" чомусь зразу згадує Пороха. Перечитай текст ще раз: нічого не робилося для укріплення оборони. Зе в січні сказав у відповідь на вимогу опозиції збільшити витрати на оборону хоча б на 50 млрд: якщо збільшити бюджет оборони, то не побудуємо дороги. Немає нематерних слів- зелені всі такі як зрадник Ковальов, чи там є тверезу патріотичні люди? хто виявився правий і чому зараз (хай у закритому режимі) не розслідується як "просирали" (с) Південь і Маріуполь. Може це результат роботи кротівні і її треба якнайшвидше ліквідувати? хто там каже не на часі, та ж кротівня
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09.06.2022 13:09 Відповісти
ну ось і спалились, "Бубочка", ясно з якого словника взяли.
Слухайте, мені побарабану, я за нього в другому турі голосувати не збираюсь, ще Україну відстояти треба. А вони вже політику включили, граються.
Чому за 3 роки нічого не робилось, а де стіна? де укріплення? Порти та акваторія чорного моря замінована, правда? На південь подивіться, скільки там зрадників серед влади. І зеленої, і кольорової, без різниці. з 2014 жодного колаборанта не засудили.
на 50 млрд кажете? подивіться бюджет. з 2019, з цими локдаунам, епідеміями, у нас тільки но почала економіка оживати. так, втулили в інфраструктуру, проблема раціональних людей, те що вони інших теж раціональними вважають. і повномаштабне вторгнення з 5ти напрямків, якось геть не вкладається в раціональність. Всі думали що обмежиться Донбассом.
Ну хотів він лишити по собі дороги, бо не вірив у війну. А ви вірили? прям всі ці роки готувались, робили запаси, пальне, продукти, запасні відходи? вірили? ну то стуліться прошу, поговоримо після перемоги, коли будемо порядок наводити на вулицях міста.
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09.06.2022 19:49 Відповісти
У Бєні попросіть. Йому газ в 2а рази дешевше продаєте, то і транспортировка буде дешевша від риночної.
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08.06.2022 15:23 Відповісти
Промышленность не работает
Что частный газ продаете -- это точно
Кому война --- кому мать родна
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08.06.2022 15:59 Відповісти
разрешите людям отключатся от центрального отопления и самим устанавливать котлы и тогда не надо будет покупать 6 млрд. кубов.
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08.06.2022 16:48 Відповісти
А шош тоді на хліб намазувать?
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08.06.2022 17:45 Відповісти
То шапіто кало мийського. Не варте найменшої уваги.
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08.06.2022 16:58 Відповісти
а что этот ******** красножопой комуно-обезяны делает в нафтогазе?
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08.06.2022 18:28 Відповісти
Він взагалі-то з 2014 у Нафтогазі на постійній основі. А до цього ще з 2006 мав до нього відношення.
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09.06.2022 07:49 Відповісти
10..пили шура пили
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08.06.2022 18:43 Відповісти
Навіщо???

Промисловість України завдяки ракетам могила. Україні хватає свого газу. Населення мало газу споживало. А скільки у нас виїхало біженцями...
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08.06.2022 19:22 Відповісти
Черговий лохотрон.
СБУ, ДБР - Ауууууууууу !!!
Спите, курва!
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08.06.2022 20:55 Відповісти
Нічого вони не сплять, вили охороняють цей (і інші) лохотрон.
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09.06.2022 14:02 Відповісти
Короче нужно менять газовые плиты на электро,потому что газа либо вообще не будет,либо будет но по цене золота.
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08.06.2022 21:40 Відповісти
а газ власного видобутку куди діваєте, підори ******?
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08.06.2022 21:51 Відповісти
Положить себе в карман 8 мильярдив долярив у Витренка морда не луснэ?
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08.06.2022 22:36 Відповісти
За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд", - додав Вітренк Джерело: https://biz.censor.net/n33466

Так население дало вам деньги заложенные в тарифы для закупки 6 мллрд.куд. газа в прошлом году . Газ в прошлом году не был закуплен. Так что закупайте за свой счет.
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08.06.2022 22:59 Відповісти
Продай асфальт и купи газ.
Или выкладывайте из карманов прикарманенные под шумок деньги. Ведь население и не только, весь прошлый и этот год платили за потребляемый газ. Деньги у Вас осели. Так где они?
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08.06.2022 23:45 Відповісти
Витренко врет как дышит. Промышленность стоит и год еще будет стоять,потребение электроэнергии тоже упало сильно поскольку и много людей выехало и не проживает в домах+остановилось производство. Тоесть газа собственной добычи должно хватить чтобы запастись и пройти отопительный сезон. И еще не изветсено какую часть территории Украины будет контролировать Киев на конец осени 22 года,а обеспечение населения едой и теплом-это обяз0анность оккупационных властей. Я не думаю что при таких вялых поставках оружия Украине удастся к зиме выйти на границы 24 февраля.
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09.06.2022 01:51 Відповісти
Це ті мыльярди ,що бэня відсудив у українців ?Воюйте воїни..... за свору ренигатів ...а вони будуть здавать населення (стане покірним після Бучч і голодів )
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09.06.2022 06:52 Відповісти
Слов нет. Во время войны, эти .. хотят оторвать деньги у ВСУ от ленд-лиза и разворовывать по 8 ярдов ежемесячно на закупку якобы газа. Причем забыли о том, что еще месяц назад трындели, что "газа собственной добычи достаточно после того, как количество потребителей снизилось"! Теперь Зеленский оживился-"ооочень трудный отопительный сезон предстоит, ооочень". Тут же же воры из Нафтогаза проснулись, рученки потные потирают. Шо с войной? А пох- бабки на кармане!
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09.06.2022 07:27 Відповісти
Оманські кнурі продовжують знищувати УКРАЇНУ подальшими своїми діями або бездіяльністтю.....це знову оборудка...тільки це вже не дороги...так ось , чому вам потрібні гроші США,Європи ????
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09.06.2022 07:54 Відповісти
Кабмін на нари і конфіскація,погашення збитків державі
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09.06.2022 08:56 Відповісти
Кабмін пробачив російському Газпрому 7,4 млрд дол штрафу ... Кабінет міністрів України видав постанову, якою схвалив підписання мирової угоди з російською ... в грудні 2019 року....
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09.06.2022 09:13 Відповісти
8 млрд - це хотять взять у Європи і заплатить рашці? А потім щось хрипіти про Німеччину? Я нічого не переплутав???
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09.06.2022 10:47 Відповісти
Україно-жерка." полум*яна " соціалістка--прогресістка мамік/ яка виступаючи у м. Чорних полковників-- Світловодську перед виборцями .запевнила : --- на етих бандеровцов--националистов у нас еще березок достаточно.../ чудово влаштувала свого виповзня. головне: ситненько... Воно так .гармонійно .---- вписалося у цю. безнадійно--хвору .нашу владу: яке повзло . таке й здибало... Його НЕ цікавлять кошти. можливості на - збільшення власного видобутку СН-4... подавай йому мільярди на підтримку. спонсорування кремлівського ракла !!! Скільки вовчару НЕ корми-- всерівно у ліс затягне. мерзенне...
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09.06.2022 14:04 Відповісти
 
 