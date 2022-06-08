Суд арештував активи компанії наближеного до Путіна олігарха вартістю 2 мільярди, – СБУ (оновлено)

За ініціативи Служби безпеки арештовано активи компанії, якою володіли особи з оточення президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомили в пресцентрі СБУ, йдеться про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в Україну, так і за кордон.

Зазначається, що Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування т. зв. "Л/ДНР". А один із них навіть належить до найближчого оточення президента РФ та є спонсором передвиборчої кампанії партії "Єдина Росія". До того ж – будує житло для співробітників ФСБ і збройних сил РФ.

"Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за рішенням суду арештовано активів на понад 2 млрд грн: 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн; рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн; 9 банківських рахунків, де наявні загалом понад 104 млн грн.

В СБУ наголосили, що це зроблено у межах кримінального провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)

ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Правоохоронці не розкривають назву компанії, але за даними УП, йдеться про компанію "Аерок", яка підпорядковується російському олігарху Андрію Молчанову. За даними YouControl, ТОВ "Аерок" зареєстроване у місті Обухів на Київщині. Кінцевим бенефіціарним власником є російська компанія "Группа ЛСР" (місце реєстрації Санкт-Петербург). Її генеральний директор – російський мільярдер Андрій Молчанов. Він же є її основним бенефіціаром.

"Группа ЛСР" вийшла на ринок газобетону в Україні у 2007 році.