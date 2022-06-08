США заборонили інвесторам купувати будь-які російські облігації на вторинному ринку

Міністерство фінансів США повідомило керуючим фінансами США, що санкції Вашингтона проти РФ забороняють будь-які покупки на вторинному ринку боргів або акцій, що належать російському уряду та компаніям, а не лише нещодавно випущених.

Це ще більше посилює обмеження щодо Москви після її вторгнення в Україну, передає "Голос Америки".

В опублікованій в понеділок інструкції Мінфіну зазначено, що накази про введення санкцій проти Росії "забороняють особам США купувати як нові, так і існуючі боргові та акціонерні цінні папери, випущені юридичною особою в Російській Федерації".

Раніше Вашингтон забороняв американцям купувати нові російські борги. У новій інструкції роз’яснюється, що заборона також поширюється на будь-які борги, які вже знаходяться в обігу на вторинному ринку.

Аналітики Morgan Stanley підрахували, що обсяг російського державного та корпоративного боргу на міжнародних ринках на початку року склав трохи більше $472 млрд, що робить його одним із найбільших за розміром на ринках, що розвиваються.