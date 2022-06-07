Світовий банк погіршив прогноз зростання глобального ВВП
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Світовий банк погіршив прогноз зростання глобальної економіки в 2022 році до 2,9% з очікуваних у січні 4,1%.
Про це йдеться в огляді СБ "Глобальні економічні перспективи" (Global Economic Prospects), передає Інтерфакс-Україна.
За підсумками 2021 року зростання світового ВВП склало 5,7%.
Війна РФ проти України посилила збитки, завдані пандемією COVID-19, та прискорила уповільнення темпів зростання світової економіки, йдеться в огляді.
Експерти СБ попереджають про ризик стагфляції, наголошуючи, що глобальна економіка вже вступила у фазу слабкого зростання та високої інфляції.
Темпи зростання світової економіки, як очікується, коливатимуться близько рівня 2022 року в 2023 та 2024 роках, оскільки російська агресія в Україні підриває ділову активність, інвестиції, а також торгівлю в короткостроковій перспективі, тоді як відкладений попит сходить нанівець, а бюджетні та монетарні стимули згортаються.
"Війна в Україні, локдауни в Китаї, проблеми в ланцюжках поставок та ризик стагфляції стримують зростання. Багатьом країнам буде важко уникнути рецесії", – заявив президент групи СБ Девід Малпас.
Прогноз зростання економіки США на поточний рік знижений до 2,5% із 3,7%, на наступний – до 2,4% із 2,6%.
Економіка єврозони, як очікується, збільшиться на 2,5% у 2022 році та на 1,9% у 2023 році. Прогнози були погіршені відповідно на 1,7 та 0,2 процентного пункту (п.п.).
Прогноз зростання китайської економіки на цей рік знижений до 4,3% з 5,1%, на 2023 рік – до 5,2% з 5,3%.
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