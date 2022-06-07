БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
757 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
330 0
війна (841) Донецьк (58) доходи (399) прибуток (1708) Донецька область (157)

Валовий регіональний продукт Донеччини впав через війну у два рази, – ОВА. ІНФОГРАФІКА

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

донбас,донецьк,луганськ

Валовий регіональний продукт Донецької області скоротився вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Донецька військова адміністрація (ОВА).

"Такий вплив на економіку області має повномасштабне вторгнення Російської Федерації", – сказано в повідомленні.

В ОВА зазначили, що наразі на Донеччині через повномасштабну війну не працює понад 50% підприємств, пошкоджено 25% та знищено 15% виробничих потужностей.

На державних шахтах області видобуток вугілля впав на 50%, зовсім припинили роботу дві шахти.

Повідомляється також, що в регіоні знеструмлено 315 населених пунктів, через це в області проблеми з постачанням води.

Валовий регіональний продукт Донеччини впав через війну у два рази, – ОВА 01

Окрім того, заблоковані окупаційними військами Вуглегірська і Миронівська ТЕС, зупинена внаслідок обстрілів Слов’янська ТЕС, працює Курахівська ТЕС. Область через це втрачає близько 1 млрд грн податків на рік.

В аграрному секторі Донецької області 38% засіяної площі під окупацією, зібрали урожай озимих та засіяли 68% від запланованих.

Наразі в регіоні працює 21 тваринницьке підприємство і 5 хлібокомбінатів.

У банківській сфері – в області відкриті 15 відділень двох банків, констатували в обласній адміністрації.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 